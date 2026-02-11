Alemania pide a centroasiáticos redoblar esfuerzos para impedir que Rusia evada sanciones

3 minutos

Berlín, 11 feb (EFE).- El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, instó este miércoles a sus homólogos de cinco países de Asia Central, tradicionales aliados de Moscú, a intensificar sus esfuerzos para impedir que Rusia evada las sanciones impuestas por la Unión Europea (UE) y otros países por la guerra en Ucrania.

«La invasión rusa de Ucrania hace casi cuatro años también ha dejado claro en Asia Central que comportamientos neoimperiales amenazan el orden de seguridad en la región y representan un peligro incluso para los vecinos», señaló Wadephul antes de reunirse con sus colegas de Turkmenistán, Tayikistán, Kirguistán, Kazajistán y Uzbekistán en la capital alemana.

El jefe de la diplomacia alemana aseguró que esos cinco países comparten con Europa el objetivo de defender a nivel mundial un orden internacional basado en normas, pero les pidió una mayor implicación para impedir que Rusia siga accediendo a bienes y tecnología sujetos a sanciones internacionales.

«Intentar eludir estas sanciones respalda la guerra de agresión rusa y amenaza directamente los intereses de seguridad de la Unión Europea (UE)», recalcó Wadephul.

«Por ello, he pedido a los ministros de Asuntos Exteriores de Asia Central que intensifiquen sus esfuerzos contra la evasión de sanciones y que coordinen estrechamente con la UE», añadió.

El objetivo de Alemania a largo plazo es claro: «acercar Europa a Asia Central» y por eso también fue invitado a la reunión el representante especial de la UE para la región, Eduards Stiprais.

«Asia Central se encuentra en un punto geopolítico estratégico y debe lidiar con los intereses chinos existentes y crecientes, así como con la amenaza de Rusia», señaló Wadephul.

Wadephul recalcó que Alemania tiene desde 2023 una asociación estratégica regional con Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán y Turkmenistán que «queremos ampliar, porque queremos aprovechar las oportunidades globales para nuestro país».

El ministro aseguró que Alemania goza de «una reputación excelente» en Asia Central, porque fue de los primeros países en reconocer diplomáticamente la independencia de estos países a comienzos de los años 90 tras la caída de la URSS.

«Somos uno de los pocos países de la UE con representación diplomática en los cinco Estados, y además somos un socio económico fuerte y respetado, el principal socio comercial de Europa en Asia Central, con un potencial de crecimiento aún considerable», recalcó.

Alemania aspira a seguir ampliando la cooperación económica con Asia Central en beneficio mutuo, dijo, especialmente en lo relativo a materias primas críticas y tierras raras.

«El interés de la economía alemana por invertir en Asia Central es grande», enfatizó, y mencionó también oportunidades en energía y posibilidades de intercambio económico en agricultura, así como en la conectividad.

El titular kazajo de Exteriores, Ermerk Kosherbáyev, escribió el pasado lunes sobre la visita a Berlín en un artículo en el diario ‘Berliner Zeitung’ que más del 80 % del comercio alemán con Asia Central corresponde a Kazajistán, que es además el tercer mayor proveedor de petróleo de Alemania y de la UE.

Asimismo, recordó que Kazajistán produce 21 de los 34 materiales considerados críticos por la UE. EFE

cae/fpa

(foto)(vídeo)