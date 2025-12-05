Alemania pide a España y a los otros tres países que repiensen su retirada de Eurovosión



Berlín, 5 dic (EFE).- El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, pidió este viernes a España, Irlanda, Países Bajos y Eslovenia que repiensen su retirada de Eurovisión 2026, tras la decisión de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) de aceptar la participación de Israel, al considerar que una plataforma cultural no debe ser un lugar para dirimir «diferencias políticas».

«Saludamos la decisión de que Israel pueda participar en Eurovisión. Israel forma parte tradicionalmente y, por supuesto, se trata de una decisión independiente, pero desde la perspectiva alemana solo puedo celebrarlo e invitar también a todos los demás Estados y organizaciones responsables a considerar seriamente si no deberían seguir participando», señaló.

En una rueda de prensa con su homóloga islandesa, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, el jefe de la diplomacia alemana sostuvo que «la cultura debería ser siempre algo que conecte» y por ello el festival de Eurovisión «debería aprovecharse y no convertirse en un lugar para dirimir diferencias políticas, que por supuesto son legítimas».

«Pero lo que une —lo que precisamente un evento de este tipo puede ofrecer— debería, en mi opinión, ser aprovechado», añadió.

El portavoz adjunto del Gobierno alemán, Sebastian Hille, también dijo en una rueda de prensa ordinaria que el canciller, Friedrich Merz, saluda personalmente que Israel pueda participar en Eurovisión.

«Israel forma parte del Festival de Eurovisión. Eso no está en cuestión en absoluto, y por supuesto lamentamos que ahora haya decisiones por las cuales otros países se están retirando, pero no iremos más allá en los comentarios al respecto», señaló.

La UER aceptó el jueves la participación de Israel en Eurovisión 2026, lo que supuso la retirada inmediata de España, Irlanda, Países Bajos y Eslovenia, como habían anunciado previamente.

Estos países, además de Islandia, habían asegurado que se retirarían de la edición de este año del concurso musical si se permitía la participación de Israel, a la que pedían excluir por sus violaciones de los derechos humanos en Gaza.

La radiotelevisión pública islandesa (RÚV) decidirá finalmente el próximo miércoles si participa en la próxima edición de Eurovisión.

La ministra islandesa señaló junto a Wadephul que quiere mantener conversaciones con el ministro de Cultura sobre este asunto antes de hacer pública su postura.

«Es una cuestión delicada, una cuestión que examinaremos en todos sus aspectos», indicó.

La jefa de la diplomacia de Islandia recalcó que la posición islandesa respecto a Gaza, a los palestinos y a la relación con Israel es conocida por todos, ya que el país apoya expresamente una solución de dos Estados para el futuro.

«También celebramos el alto el fuego en Gaza, que era urgentemente necesario. Queremos además que aumente la ayuda humanitaria que llega a la Franja de Gaza; esa es la posición islandesa», añadió.

«(…) Tal como yo lo veo, ahora se trata de apoyar a las personas en Gaza, proporcionarles ayuda y garantizar el acceso de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Y quiero subrayar que los acontecimientos en Cisjordania me preocupan especialmente», recalcó. EFE

