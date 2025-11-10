Alemania pide la liberación del escritor argelino Boualem Sansal y se ofrece a acogerle

Berlín, 10 nov (EFE).- El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, pidió este lunes la liberación del escritor franco-argelino Boualem Sansal y se ofreció a darle acogida en el país centroeuropeo, al cumplirse un año de su encarcelamiento.

Según un comunicado, Steinmeier solicitó a su homólogo argelino, Abdelmadjid Tebboune un «gesto humanitario» hacia el autor, condenado a cinco años de cárcel por un tribunal argelino por atentar contra la unidad y la economía nacionales, posesión de vídeos y publicaciones de carácter subversivo y ofensa a órganos constitutivos.

«En vista de la avanzada edad de Sansal y de su frágil estado de salud, el presidente federal ha ofrecido la salida de Sansal a Alemania y su posterior tratamiento médico en nuestro país», señaló la nota de la presidencia.

Steinmeier, por su parte, declaró que ha pedido a Tebboune un indulto en virtud de la larga relación personal existente entre ambos y las buenas relaciones de sus respectivos países.

Sansal, nacionalizado francés en 2024, fue galardonado en 2011 con el premio de la paz de los libreros alemanes y recientemente también la rama alemana del PEN Club Internacional ha pedido su liberación.

El autor de ‘El juramento de los bárbaros’ (1999) fue detenido en el aeropuerto de Argel en noviembre de 2024, tras unas declaraciones que hizo a un medio francés de ultraderecha cuestionando las fronteras entre Argelia y Marruecos.

En julio, un tribunal de apelación argelino confirmó la pena de prisión de cinco años para Sansal, de 80 años y enfermo de cáncer.

Sansal es conocido en Francia por sus opiniones contra el islamismo, ha sido galardonado con el Gran Premio de Novela de la Academia Francesa y recibió los premios a la Ópera Prima (Prix du Premier Roman) y Trópicos (Prix Tropiques) con su primera novela. EFE

