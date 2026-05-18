Alemania planea dedicar 10.000 millones de euros hasta 2029 para protección civil

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(añade declaraciones de los ministros del Interior y de Defensa)

Berlín, 18 may (EFE).- Alemania planea emplear 10.000 millones de euros en inversiones hasta 2029 para la protección civil en vista del contexto internacional, marcado por la guerra en Ucrania y las amenazas de seguridad híbridas y las que plantea Rusia, confirmó este lunes el ministro del Interior, Alexander Dobrindt.

«La situación actual de amenaza no solo exige equipar al ejército, sino también reforzar la defensa civil y la protección civil. (… ) Por ello, queremos destinar 10.000 millones de euros en los próximos años, con el fin de garantizar que se disponga del equipamiento necesario, que la formación sea posible y que seamos más resilientes», dijo Dobrindt en una comparecencia ante la prensa.

Subrayó el objetivo de «apoyar, dotar, equipar y formar mejor» a quienes, a menudo de forma voluntaria, desempeñan tareas en el ámbito de la protección civil.

Este Pacto para la Protección Civil, que se aprobará este miércoles en el Consejo de Ministros, contempla, asimismo, un nuevo instrumento para el establecimiento de un Mando de Defensa Civil en el Ministerio del Interior y en las autoridades subordinadas que se encargue de garantizar la coordinación en caso de catástrofe.

El ministro de Defensa, Boris Pistorius, por su parte, habló, en una comparecencia de prensa tras un encuentro con sus homólogos de Austria, Suiza y Luxemburgo, de «dos caras de la misma moneda», al afirmar que no se puede hablar de capacidad de defensa e invertir en ella sin promover al mismo tiempo la protección civil de forma adecuada.

En este sentido, expresó su satisfacción por el hecho de que se ponga en marcha ahora lo que, en su opinión, se ha descuidado en los últimos treinta años, es decir, invertir de manera suficiente no solo en las Fuerzas Armadas y en la capacidad de defensa, sino también en la protección civil y de la población en el sentido más amplio.

En una rueda de prensa en Berlín, Leonard Kaminski, portavoz del Interior, precisó que la inversión de 10.000 millones de euros en protección civil «incluye, entre otras cosas, la adquisición de 1.000 vehículos especiales» y un «amplio programa de obras».

Esas inversiones, según informó este lunes el diario Bild, incluyen 110.000 camas plegables o iniciativas como la creación de un grupo de trabajo a nivel federal para actuar ante un gran número de heridos en 50 lugares del país, además del lanzamiento de una aplicación móvil para informar a los ciudadanos ante eventuales peligros.

Según Kaminski, estas medidas de refuerzo para la protección civil atienden a «las situaciones que estamos viviendo actualmente», ya sean «las amenazas híbridas» o las «procedentes de Rusia».

Las medidas, que serán parte de un paquete que aún debe pasar por el consejo de ministros que lidera el canciller, Friedrich Merz, podrán financiarse gracias a las modificaciones constitucionales aprobadas en el Parlamento alemán en marzo.

«La exención sectorial del límite de endeudamiento significa que determinados sectores quedan excluidos de dicho límite (de gasto), entre los que se incluyen los gastos del Estado destinados a la protección civil y la protección de la población», explicó el portavoz.

Los cambios en la Ley Fundamental de Alemania aprobados en marzo incluyen la exclusión del límite de endeudamiento para todo gasto militar que supere el 1 % del PIB, unos 43.000 millones de euros. EFE

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