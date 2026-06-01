Alemania plantea poder activar obligatoriamente a los reservistas aún en tiempos de paz

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Berlín, 1 jun (EFE).- El Ministerio de Defensa de Alemania está elaborando un proyecto de ley por el que los reservistas del Ejército podrían ser activados para realizar distintas tareas, más allá de las maniobras regulares, aún en tiempos de paz, un plan que ha cosechado críticas de la patronal.

«Queremos que los y las reservistas presten servicio de forma regular y fiable», dijo una portavoz del Ministerio, Natalie Jenning, durante una rueda de prensa ordinaria en Berlín.

«Lo que ocurre es que las demandas de la situación en términos de política de seguridad sencillamente exigen que nos distanciamos de la conocida como doble voluntariedad», detalló, en referencia al principio vigente hasta ahora de que tanto el propio reservista como su empleador deben consentir a un servicio activo.

Matizó aún así que, incluso en caso de que el proyecto de ley entre en vigor, el empleador podría solicitar que se retrase el servicio del reservista por ejemplo en el caso de que un determinado empleado sea «completamente imprescindible».

Jenning fue preguntada además por la polémica cláusula contenida en la nueva ley de servicio militar que entró en vigor este año, por la que todos los varones en edad militar deberían teóricamente solicitar permiso antes de salir de Alemania por más de tres meses, incluso en tiempos de paz.

La portavoz reconoció que se trataba de un «error» y una «incorrección» que el Ministerio de Defensa pretende enmendar a través del proyecto de ley sobre los reservistas, que abolirá esta obligación que nunca ha llegado a ponerse en práctica.

«Utilizamos la vía más rápida para ofrecer seguridad legal en el marco de este proceso legislativo y eliminar posibles faltas de claridad», aseguró.

En la actualidad las Fuerzas Armadas alemanas disponen de unos 185.000 soldados activos y unos 60.000 reservistas, una cifra que el ministro de Defensa, Boris Pistorius, quiere acrecentar hasta 260.000 y 200.000 respectivamente, hasta 2033.

Según el borrador del Ministerio, se baraja que todos los ciudadanos que hayan prestado servicio en las Fuerzas Armadas sean llamados para realizar maniobras de dos semanas una vez al año o cada dos años, de manera obligatoria.

La Asociación de Empleadores (BDA) ha rechazado ya los planes, apuntando a las necesidades de las empresas, que necesitan «capacidad de planificación y transparencia legal».

«La doble voluntariedad ha demostrado ser un modelo sólido para harmonizar los intereses de la Bundeswehr y de la economía», sostuvo el presidente de la patronal, Rainer Dulger, en declaraciones al diario Frankfurter Allgemeine Zeitung este domingo. EFE

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