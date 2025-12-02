Alemania pone en funcionamiento unidad antidrones de la policía federal

Berlín, 2 dic (EFE).- El ministro de Interior alemán, Alexander Dobrindt, presentó este martes una nueva unidad de la Policía Federal que estará dedicada a la defensa antidrones y cuya creación se decidió tras un creciente número de avistamientos de objetos voladores sospechosos sobre el territorio alemán.

«La nueva unidad de defensa antidrones de la Policía Federal demostrará cómo reaccionaremos ante las nuevas amenazas híbridas: de forma rápida, precisa y con tecnología puntera», dijo Dobrindt en la presentación de la unidad con sede en Ahrensfelde (este de Alemania).

Con la creación de la unidad se optimiza la capacidad de la Policía Federal en la defensa antidrones y se da un primer paso de los tres que contempla una estrategia diseñada por el Ministerio de Interior.

«Han pasado pocas semanas desde que decidimos la creación de una unidad antidrones en la Policía Federal, la creación de un centro antidrones conjunto del Gobierno central y de los gobiernos regionales, y de un centro de investigación para mejorar la defensa antidrones. El primer paso está dado», señaló el ministro.

La defensa antidrones en Alemania se enfrenta a una serie de problemas de competencias, las cuales están repartidas entre diversos organismos de seguridad.

La Policía Federal puede actuar contra drones en los aeropuertos, las estaciones y los edificios del Estado central, mientras que en el resto del territorio la competencia es de las policías regionales.

El Ejército, por su parte, sólo puede actuar contra drones en caso de que vuelen sobre instalaciones militares, aunque las correspondientes leyes se encuentran en proceso de enmienda.

Los planes de Dobrindt contemplan simplificar las posibilidades de cooperación entre los diversos organismos.

El centro antidrones -el segundo pilar de la estrategia que deberá entrar en funcionamiento próximamente- deberá crear una red de cooperación entre la Policía Federal, las policías regionales y el Ejército.

Finalmente, el centro de investigación deberá desarrollar nuevas formas de la defensa antidrones. EFE

