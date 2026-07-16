Alemania presenta un plan de acción para combatir la evasión fiscal

Compartir

2 minutos

Berlín, 16 jul (EFE).- El ministro de Finanzas alemán, Lars Klingbeil, y la ministra de Justicia, Stefanie Hubig, presentaron este jueves un plan de acción para combatir la evasión fiscal, aumentando las penas y mejorando las herramientas para detectar delitos en ese ámbito.

«Para nosotros es una cuestión de justicia, el que estafa a nuestro Estado y nuestra sociedad no puede salirse con la suya. Queremos que en el futuro haya penas más severas», dijo Klingbeil.

Entre las medidas se contempla eliminar la posibilidad de evitar la persecución penal a través de una autodenuncia.

Además, se creará un centro para combatir la criminalidad fiscal y financiera en el que se deberán coordinar las investigaciones del Gobierno central y los gobiernos regionales.

Se plantea también una mayor digitalización de los datos relacionados con los impuestos y la realización de investigaciones apoyadas por herramientas de inteligencia artificial para detectar irregularidades.

Al lado de una intensificación de los controles se planea aumentar a 15 años la pena de cárcel máxima por evasión de impuestos.

«La criminalidad fiscal nos hace daño a todos, horada la confianza en la justicia y en nuestro Estado de derecho. Los ciudadanos tienen que poder confiar en que las reglas valen para todos,», dijo Hubig.

«El plan de acción contempla varias medidas, entre ellas penas más altas y una confiscación efectiva de fortunas ilegales», agregó.

Asimismo, se plantea intensificar la cooperación internacional y europea en la lucha contra la evasión de impuestos. EFE

rz/mb