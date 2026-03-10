Alemania prioriza el fin de programas nuclear y de misiles iraníes para terminar conflicto

3 minutos

Jerusalén, 10 mar (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, aseguró este martes desde Jerusalén que las prioridades de su país en cuanto al fin de la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán pasan porque la nación persa ponga fin a su «programa nuclear militar y al programa de misiles balísticos».

«Nuestros puntos centrales son los siguientes y se mantienen inalterados. (…) El programa nuclear militar y el programa de misiles balísticos de Irán deben terminar de forma verificable», dijo Wadephul en una conferencia de prensa junto a su homólogo israelí, Gideon Saar, celebrada durante su visita a la Ciudad Santa en medio del conflicto.

El máximo representante alemán de Exteriores, que también se desplazó a la localidad de Beit Shemesh -donde 9 israelíes murieron por el impacto de un misil iraní hace 9 días- y se reunió con familiares de las víctimas, agregó que esta relación de prioridades es «naturalmente compartida con Estados Unidos» y con Israel.

Además, en su segundo escalafón de prioridades citó que Irán «deje de representar una amenaza para sus vecinos» y no continúe apoyando financiera y logísticamente a otros grupos del llamado Eje de la Resistencia, como la milicia chií libanesa Hizbulá o el grupo islamista palestino Hamás.

«En tercer lugar, debe preservarse la integridad territorial de Irán. Nadie puede tener interés en el caos, la guerra civil ni la desintegración de Irán. Las consecuencias serían significativas y se sentirían también en Europa», concluyó en este sentido.

Durante su intervención, Wadephul evidenció su cierre de filas con Israel, país que tiene «intereses vitales de seguridad en la región» y que son, igualmente, respaldados y compartidos por Alemania en beneficio de «la propia existencia del Estado de Israel».

Mientras tanto, los intensos bombardeos israelíes y estadounidenses de los últimos 11 días contra Irán, desde órganos de decisión hasta infraestructuras críticas, dejan ya más de mil muertos, según cifras oficiales.

En cuanto al Líbano, país atacado por Israel tras sumarse Hizbulá a la guerra en defensa de Irán, la campaña de bombardeos ha causado ya cerca de 500 muertos y más de 1.300 heridos, al tiempo que ha desplazado a unas 600.000 personas en el país.

«Hoy solicité al gobierno (israelí) que coopere con el gobierno libanés en la lucha contra Hizbulá y que proteja la infraestructura civil en el Líbano durante este enfrentamiento. Condenamos enérgicamente que UNIFIL (la misión de cascos azules de la ONU) no solo se encuentre en medio del fuego cruzado, sino que incluso haya sido bombardeada recientemente», indicó Wadephul.

Durante la reunión con su homólogo israelí, el ministro alemán aseguró que también abordaron el estado actual de la Franja de Gaza: «La situación humanitaria sigue siendo grave. El personal humanitario aún carece de acceso suficiente. La implementación del crucial plan de 20 puntos no debe retrasarse más. El desarme de Hamás es de suma importancia», enumeró. EFE

gac/ngg/mra

(foto)(vídeo)