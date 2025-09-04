Alemania propondrá reforzar defensa aérea de Ucrania a socios de Coalición de Voluntarios

3 minutos

Berlín, 4 sep (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, propondrá este jueves en la reunión de la Coalición de Voluntarios que apoya a Ucrania un reforzamiento de la defensa aérea y la capacidad ofensiva del país como parte de las garantías de seguridad que se negocian para el caso de que finalice la guerra, según informa el semanario ‘Der Spiegel’.

De acuerdo con esta fuente, en la cita que ya ha comenzado de forma presencial en París para algunos líderes y para otros virtual, la propuesta germana prevé «un aumento del 20 % anual, tanto en lo que respecta al número de sistemas de armas como a su efectividad».

Asimismo, el Gobierno alemán pretende que la coalición mejore las capacidades aéreas ofensivas de Kiev, mediante la producción en Ucrania con el apoyo financiero y tecnológico internacional de armas de precisión de largo alcance como misiles de crucero.

Además, se dotaría a Ucrania del equipamiento necesario para cuatro brigadas de infantería mecanizada.

Esto equivaldría a unos 480 vehículos de infantería al año, incluidos vehículos de combate blindados, según ‘Der Spiegel’.

Otros elementos centrales de las garantías de seguridad, según la visión alemana, deben ser la formación continua de soldados ucranianos y una estrecha cooperación entre las industrias de armamento de Ucrania y los Estados europeos.

Berlín concede asimismo gran importancia a la integración de Ucrania en la Unión Europea (UE), así como al apoyo financiero y económico al país.

El Gobierno de Merz no descarta aún del todo una contribución militar alemana en forma de participación en una fuerza de paz, pero es reticente a dar este paso y desde su punto de vista la condición previa sería en todo caso un acuerdo que ponga fin a la guerra.

En Berlín señalan que, no obstante, se sigue estando muy lejos de un alto el fuego o incluso de un tratado de paz.

Merz afirmó el miércoles en una entrevista de televisión que el debate sobre fuerzas de paz es prematuro.

«Ahora ayudamos al Ejército ucraniano a resistir con éxito esta lucha contra la agresión rusa», declaró a las cadenas de televisión ProSiebenSat1.

Todo lo demás solo podrá responderse «cuando al menos tengamos un alto el fuego», aclaró.

Hasta entonces, ciertamente no habrá ningún envío de tropas a Ucrania, «y aun después lo pondría bajo importantes reservas para la República Federal de Alemania», añadió.

Además, Alemania considera que otra condición para cualquier aplicación de planes pacificadores sería, además de una solución política al conflicto, una participación significativa de Estados Unidos, según ‘Der Spiegel’.

Y después habría que lograr un acuerdo dentro de la coalición gubernamental formada por conservadores y socialdemócratas en Berlín.

«Son tres obstáculos considerables», considera el semanario germano. EFE

