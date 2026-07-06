Alemania propone aumentar un 32,6 % su gasto en defensa en sus presupuestos para 2027

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Berlín, 6 jul (EFE).- El Gobierno alemán adoptó este lunes el proyecto presupuestario del Estado para 2027, que propone un aumento del 32,6 % del gasto en defensa, hasta 109.700 millones de euros, más de lo previsto inicialmente en primavera, cuando presentó los principios rectores de las cuentas para el próximo ejercicio.

La cifra es un 3,7 % superior a los 105.800 millones de euros calculados el pasado abril en sus previsiones iniciales y se sitúa muy por encima de los 82.700 millones fijados para este año para esta partida, que ha crecido constantemente ante la amenaza rusa y está en línea con el objetivo de la OTAN de que sus miembros inviertan al menos un 5 % del PIB nacional en defensa para 2035.

La Alianza Atlántica celebrará, de hecho, una cumbre en Ankara este martes y miércoles en la que se prevé que uno de los focos sea un mayor gasto en defensa entre sus miembros europeos y Canadá.

El vicecanciller y ministro de Finanzas alemán, Lars Klingbeil, recalcó en la víspera de la cumbre que Alemania «cumple con su responsabilidad en la OTAN».

El proyecto presupuestario incluye, además, una partida de 30.000 millones de euros precedentes del fondo especial para las Fuerzas Armadas en 2027, que este año fue de 25.000 millones.

El Ministerio de Defensa encabezado por Boris Pistorius tendría así a su disposición 139.700 millones de euros para 2027.

Las cuentas de Klingbeil, aprobadas hoy en el Consejo de Ministros, aún deben recibir la luz verde de la Cámara Baja del Parlamento o Bundestag, algo que se espera que tenga lugar en otoño.

Planes hasta 2030

El proyecto presupuestario del Gobierno alemán prevé aumentar en los próximos años aún de forma importante el gasto en defensa.

El plan financiero contempla que el gasto en defensa en 2028 ascienda a 153.900 millones de euros, a 162.900 millones en 2029 -cuando Alemania quiere alcanzar el objetivo del 3,5 % del PIB en inversiones en sus capacidades militares comprometido con la OTAN-, y a 183.700 millones en 2030.

«Europa debe ser capaz de disuadir y defenderse. La paz en Europa está amenazada por el delirio imperialista de (el presidente ruso, Vladímir) Putin como no lo había estado en mucho tiempo», recalcó.

«Por eso debemos recuperar en muy poco tiempo el terreno perdido durante tres décadas en las que se redujo el presupuesto de nuestras Fuerzas Armadas», señaló.

Endeudamiento al alza

«Lo digo con toda claridad: con la política de déficit cero no podemos defendernos de Putin», afirmó el político socialdemócrata, que se refirió al principio rector de política económica y fiscal alemana que durante muchos años ha propugnado un presupuesto público equilibrado sin un nuevo endeudamiento, que en 2027 ascenderá, sin embargo, a 118.700 millones de euros, frente a los 98.000 millones de 2026, y que irá en aumento también hasta 2030.

«Debemos compensar décadas en las que no invertimos en nuestra capacidad de defensa y hacerlo sin contraer nueva deuda es imposible. Es como querer llegar a la Luna sin un cohete», enfatizó el ministro de Finanzas.

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha dicho en varias ocasiones desde que asumió su cargo en 2025 que quiere crear el Ejército convencional más fuerte de Europa.

«Quiero que en el futuro podamos seguir viviendo con seguridad en nuestro país, que nuestros hijos crezcan aquí de forma segura, y para ello es necesario invertir ahora. Eso cuesta mucho dinero, sí, y también implica un aumento de la deuda», añadió.

El vicecanciller alemán señaló no obstante que «Alemania es una economía fuerte, la mayor de Europa y la tercera del mundo», y, además, justificó el endeudamiento con el argumento de que su nivel «se sitúa claramente por debajo del promedio de la del Eurogrupo». EFE

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(foto)(vídeo)