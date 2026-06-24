Alemania propone un fuerte compromiso de financiación para Kiev en la cumbre de la OTAN

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Berlín, 24 jun (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, planteó este miércoles en Berlín una propuesta para que la OTAN ofrezca un fuerte compromiso de financiación para Ucrania en su próxima cumbre que acogerá Ankara en julio para que sirva de señal de apoyo a Kiev frente a Rusia.

«Queremos enviar en Ankara una señal clara de apoyo a Ucrania. El Gobierno propone que, como aliados europeos de la OTAN, ofrezcamos a Kiev un firme compromiso de financiación», dijo Merz en una comparecencia tras una reunión en la Cancillería con sus homólogos de Italia, Polonia, el Reino Unido y el presidente de Francia.

Según Merz, ese compromiso mandaría el claro mensaje a Rusia de que «Ucrania se mantiene fuerte y que el apoyo de Europa no decae».

«Desde la cumbre del G7 de Évian podemos añadir además que existe una unidad transatlántica como no se veía desde hace mucho tiempo. Esperamos que Moscú saque las conclusiones oportunas de ello. Ha llegado el momento de iniciar negociaciones de paz», indicó.

Desde la cumbre del G-7 en Evian, celebrada hace una semana, «a nivel transatlántico, estamos más unidos que nunca», destacó Merz.

También el presidente francés, Emmanuel Macron, aludió al acercamiento entre europeos y estadounidenses.

Macron señaló que en estos momentos los europeos y estadounidenses «vuelven a acercarse», también en lo relativo a la disposición de EE.UU. a aumentar la presión sobre Rusia.

«Creo que algo muy importante que ha ocurrido en los últimos días es la clarificación de nuestra posición común», dijo.

«El hecho de que, por primera vez en 18 meses, todos los miembros del G7 hayan firmado un texto conjunto, y que Estados Unidos apoye junto con nosotros la integridad territorial de Ucrania, así como la protección de sus infraestructuras, y también esté dispuesto a imponer sanciones contra Rusia, demuestra que estamos avanzando en la misma dirección», expuso.

Macron indicó que todo esto es algo que ahora cabe «consolidar» también en las conversaciones en la cumbre de la OTAN en julio en Ankara y en la reunión de la Coalición de Voluntarios en apoyo a Ucrania el día 13 del próximo mes en París.

Starmer pide presionar Rusia

El primer ministro saliente del Reino Unido, Keir Starmer, puso por su parte de relieve que Rusia da signos de debilitamiento frente a Ucrania, algo que debería animar a presionar más Moscú.

«Queremos seguir aprovechando el nuevo impulso que ha generado Ucrania. Ucrania ha logrado hacer retroceder a Rusia en el campo de batalla, lo que son señales claras de que Rusia, también en otros ámbitos», como la economía, «se debilita y se está desmoronando», dijo.

«Debemos aumentar la presión sobre la economía rusa. Hay que imponer más sanciones y, mediante nuestro apoyo a Ucrania, estamos decididos a seguir adelante con ello, y ese será también el tema principal que figurará en el orden del día de la OTAN dentro de dos semanas», abundó Starmer, que el lunes presentó su dimisión tras casi dos años en el cargo.

Garantías para Ucrania y unidad en la OTAN

A su derecha, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, suscribió el apoyo de su país a «una paz justa y duradera» en la guerra de Rusia contra Ucrania, «en un contexto que requiere, ante todo, garantías de seguridad eficaces para el país agredido».

«Pero nada de ello será posible si no seguimos apoyando a Kiev», abundó.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, recordó que su país acogerá el jueves y el viernes en Gdansk otra edición de la Conferencia para la Reconstrucción de Ucrania, y destacó la necesidad de mostrar «unidad» en la comunicad transatlántica, pues de ello depende, según él, «el futuro» de Ucrania, Europa y del mundo occidental.

«Queremos mantener la unidad como Europa y como comunidad transatlántica. Eso es muy importante de cara a la cumbre de la OTAN en Ankara», adujo Tusk. EFE

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