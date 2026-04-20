Alemania quiere aprovechar la experiencia de Brasil en el uso de biodiésel y etanol

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Hannover (Alemania), 20 abr (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, señaló este lunes que el Gobierno que él dirige y el Ejecutivo brasileño profundizarán la cooperación en energías renovables, dada la importante experiencia del país sudamericano sobre todo en el uso de biodiésel y etanol como sustituto de la gasolina.

«Brasil es un ejemplo de cómo se puede cumplir la alta ambición de la neutralidad climática sin depender de manera unilateral de una sola tecnología», destacó Merz en una rueda de prensa conjunta con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, tras las terceras consultas de sus gobiernos en la ciudad germana de Hannover.

Brasil es un país que produce petróleo y gas no solo como combustible, sino también como materia prima, dijo.

Merz ha señalado en varias ocasiones que en el futuro se necesitará petróleo y gas también como materia prima, no solo como combustible, por lo que el modelo brasileño es «interesante» y la tecnología que emplea «relevante», señaló este lunes.

«El hecho de que Brasil produzca actualmente biodiésel a gran escala para uso cotidiano, y que el etanol se utilice ampliamente como sustituto de la gasolina, demuestra lo que es posible sin tener que abandonar tecnologías que, sin duda, seguirán desempeñando un papel importante en los próximos 20 o 30 años», recalcó.

El canciller alemán recordó que actualmente hay más de mil millones de vehículos con motores de combustión interna circulando en el mundo, que seguirán circulando.

Si bien «una tarea importante es descarbonizarlos», dijo el político conservador, eso se logrará sustituyéndolos completamente por vehículos eléctricos.

Merz se mostró «muy agradecido» a Lula por haber podido debatir en el marco de las consultas gubernamentales de nuevo el modelo brasileño y que éste sea un «muy buen tema para profundizar la cooperación entre Brasil y Alemania».

Lula por su parte destacó que Brasil es «un gran productor y el mayor experto en la extracción de petróleo en aguas ultraprofundas», y que negocia un acuerdo con México, porque la empresa estatal de petróleo de ese país, PEMEX, está interesada en desarrollar yacimientos petrolíferos en aguas muy profundas.

«Queremos demostrar que no exigimos que ningún país renuncie al petróleo para desarrollar su industria o sus programas energéticos. Lo que queremos demostrar es que, incluso utilizando petróleo con mezclas de biocomponentes, es posible reducir los efectos nocivos de los combustibles fósiles», sostuvo.

Lula señaló que «nadie debería pensar que el vehículo eléctrico será la gran solución única». La gran solución será el vehículo híbrido. La gente simplemente tiene miedo de dejar de usar combustibles fósiles».

En cuanto al gas, dijo que Brasil aún no es autosuficiente en la producción para la industria, pero está realizando perforaciones de prueba y puede ofrecer soluciones en materia de transición energética.

Lula recordó también que el 89 % de la matriz eléctrica de Brasil proviene de fuentes renovables.

«Brasil ya ha alcanzado en 2025 un 53 % de energía renovable. Brasil puede ofrecer mucho. Por eso realizamos esta reunión, por eso los ministros se han reunido, y por eso ahora nuestros ministros deben sentarse juntos para implementar las decisiones que hemos tomado hoy» en Hannover, señaló. EFE

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