Alemania quiere diversificar su energía con Mauritania y reforzar la alianza en el Sahel

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Nuakchot, 21 de jul (EFE).- El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, ha realizado una visita oficial de dos días a Mauritania con el objetivo de buscar nuevas fuentes de suministro energético y reforzar la cooperación en materia de seguridad, migración y desarrollo económico.

El interés alemán se centra en el gas natural licuado (GNL) y las energías renovables, sectores donde Mauritania cuenta con una notable producción que desarrolla en cooperación con Senegal desde 2025.

El ministro destacó que Mauritania «abre perspectivas para diversificar las importaciones alemanas de GNL» y remarcó la importancia estratégica de Nuakchot para Berlín en una rueda de prensa con su homólogo mauritano, Mohamed Salem uld Merzoug.

Asimismo, expresó este lunes, en el primer día de la visita, la importancia del hidrógeno verde y recalcó que su producción «representa una oportunidad formidable para reforzar nuestra cooperación económica».

En el plano de seguridad, Wadephul aplaudió el papel desempeñado por Mauritania en la estabilidad del Sahel, una región que se enfrenta a las amenazas del terrorismo y la inestabilidad e indicó que Alemania ya contribuye a fortalecer su seguridad mediante el equipamiento de la guardia costera y la marina mauritana.

No obstante, el ministro indicó que su país está estudiando nuevas formas de apoyo para elevar su colaboración, especialmente en el ámbito del asesoramiento y la experiencia técnica.

Wadephul elogió el enfoque mauritano en la lucha contra el extremismo y afirmo que «allí donde otros apuestan por la escalada, las tensiones y éxitos militares ilusorios, Mauritania elige la desescalada, el diálogo y las soluciones diplomáticas».

Además, subrayó la misión de las mujeres en la prevención de la radicalización y la promoción de la tolerancia, en especial de las líderes religiosas de la red de las ‘Morchidat’ (predicadoras musulmanas).

En materia migratoria, el representante alemán también enalteció los esfuerzos humanitarios del país, que acoge a más de 300.000 refugiados malienses y anunció la continuidad del apoyo alemán a través de Naciones Unidas y de programas de desarrollo.

Ambos países declararon que desean reforzar su cooperación en materia de inmigración irregular y el ministro concluyó recordando la alianza migratoria entre la Unión Europa (UE) y Mauritania, dotada con 210 millones de euros. EFE

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