Alemania rechaza suspender la cooperación científica con Israel por la situación en Gaza

Copenhague, 30 ago (EFE).- El ministro alemán de Exteriores, Johanes Wadephul, rechazó este sábado en Copenhague suspender la cooperación científica de la Unión Europea (UE) con Israel, en el marco del programa Horizon, como reacción a la situación humanitaria en la franja de Gaza.

«Mantenemos nuestra postura de que en medio de la lucha legítima contra Hamás se tienen que mantener parámetros humanitarios. Por eso hemos limitado nuestro envío de armas a Israel», dijo Wadephul a su llegada al consejo de Exteriores de la UE en Copenhague.

«Pero no vemos que eficacia puede tener interrumpir la cooperación civil y científica con Israel» y que repercusiones pueda tener sobre la situación en Gaza, añadió.

La alta representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, lhabía lamentado poco antes en su llegada al consejo que los Veintisiete no tengan “una voz unificada” para imponer sanciones a Israel por su ofensiva en Gaza y Cisjordania.

“Esto envía una señal de que estamos divididos sobre esta cuestión y, cuando estamos divididos, no tenemos una voz unificada y, si no tenemos una voz unificada, no tenemos voz en la escena mundial. Así que eso es sin duda muy problemático”, dijo la alta representante a su llegada a la reunión informal de ministros de Exteriores europeos en Copenhague, durante la cual se debatirá la situación en Oriente Medio, entre otros temas.

El pasado mes de julio, la Comisión Europea propuso limitar la participación de Israel en el programa científico comunitario Horizonte, que apoya potencialmente el desarrollo de tecnologías de doble uso civil y militar. Sin embargo, no se consiguió la mayoría necesaria, de 15 países, que hubiese permitido seguir adelante con la iniciativa. EFE

