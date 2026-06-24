Alemania recuerda con monumento a Testigos de Jehová asesinados durante nacionalsocialismo

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Berlín, 24 jun (EFE).- El Gobierno alemán y la presidenta de la Cámara Baja del Parlamento germano inauguraron este miércoles en Berlín un monumento conmemorativo a los Testigos de Jehová perseguidos y asesinados durante el régimen nazi.

El ministro de Cultura y Medios, Wolfram Weimer, y la máxima responsable del Bundestag, Julia Klöckner, entregaron en el parque berlinés de Tiergarten el monumento en una ceremonia de inauguración a la que acudieron numerosos familiares de las víctimas y alrededor de 700 invitados.

Weimer señaló en un comunicado que, con este monumento, «un grupo de víctimas del nacionalsocialismo que durante mucho tiempo fue poco conocido obtiene un lugar visible de recuerdo y homenaje».

«Con ello enviamos una señal a favor de la tolerancia religiosa y recordamos a personas que, ya en la década de 1930, estuvieron entre las primeras en oponerse a las pretensiones totalitarias de los nacionalsocialistas», añadió.

Los Testigos de Jehová fueron perseguidos sistemáticamente a partir de 1933 en Alemania y, desde 1938, en la Europa dominada por el régimen nazi.

Según el Gobierno alemán, los nacionalsocialistas encarcelaron a más de 15.500 mujeres y hombres. De ellos, 4.200 fueron internados en campos de concentración, donde estaban obligados a llevar el denominado «triángulo púrpura» como distintivo.

Al menos 1.750 Testigos de Jehová perdieron la vida. Entre ellos, 282 fueron ejecutados por negarse a realizar el servicio militar.

La discriminación contra los Testigos de Jehová continuó también en la antigua República Democrática Alemana (RDA), que prohibió esta comunidad religiosa en 1950.

La construcción del monumento fue aprobada en una resolución de la Cámara Baja en 2023. EFE

cae/ah