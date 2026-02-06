Alemania reduce el número de soldados en el norte de Irak ante tensiones en Oriente Medio

1 minuto

Berlín, 6 feb (EFE).- Las Fuerzas Armadas de Alemania han reducido temporalmente el número de soldados germanos desplegados en Erbil, en el norte de Irak, debido al aumento de las tensiones en Oriente Medio, especialmente entre EE. UU. e Irán, confirmó a EFE un portavoz de la Bundeswehr.

«Debido al aumento de las tensiones en Oriente Próximo y Medio, el personal que actualmente no es estrictamente necesario para la misión ha sido retirado temporalmente de Erbil», indicó.

Explicó que «se trata de una medida de precaución» y que el contingente que lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI) y ayuda a construir capacidades en Irak «continuará cumpliendo su misión principal con el personal restante».

Esta decisión ha sido coordinada con los socios multinacionales de Alemania sobre el terreno, agregó el portavoz, quien recalcó que la seguridad de los soldados «tiene la máxima prioridad».

Por razones de seguridad militar, no puedo facilitar más detalles sobre el tamaño de los contingentes.

Hace solo siete días la Cámara Baja del Parlamento germano prolongó hasta el 31 de enero de 2027 la misión en Irak del Ejército contra el EI.

La Bundeswehr participa desde 2015 con un límite máximo de 500 solados en la operación internacional contra el EI, que está respaldada por una coalición de más de 70 países, entre ellos Alemania. EFE

