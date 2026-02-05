Alemania registró en 2025 un total de 321 casos sospechosos de sabotaje, según un informe

Berlín, 5 feb (EFE).- El año pasado se registraron en Alemania un total de 321 casos sospechosos de sabotaje, según se desprende de un informe clasificado de la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) que recogen este jueves las televisiones germanas NDR y WDR, y el diario Süddeutsche Zeitung (SZ).

En octubre del año pasado se creó el centro de recopilación de información denominado «Zeitenwende» y desde entonces la BKA registra de manera sistemática posibles actos de sabotaje y actividades de espionaje, de acuerdo con las fuentes.

La mayoría de los casos sospechosos de sabotaje se registraron en los estados federados de Renania del Norte-Westfalia (88) y Baja Sajonia (51), seguidos por Baviera (30) y Sajonia (30).

La BKA clasifica los incidentes en categorías como «instalaciones ferroviarias y vías», «Ejército», «central eléctrica y empresa de petróleo, gas o carbón», «policía», «antena de telecomunicaciones y estación repetidora», «subestación, poste y línea eléctrica», «planta y suministro de agua», «aeropuerto y tráfico aéreo”, «otras autoridades y administración” y «otra infraestructura».

Sobrevuelos de drones

La Oficina Federal de Investigación Criminal también contabiliza presuntos sobrevuelos de drones, que podrían tratarse de actividades de espionaje en algunos casos.

Según el documento clasificado, el año pasado se notificaron a las autoridades 1.289 de estos supuestos incidentes, con un total de 2.310 sobrevuelos de drones, ya que en algunos casos se avistaron varios objetos voladores.

Las autoridades de seguridad consideran que los servicios de inteligencia rusos podrían estar detrás de algunos de estos incidentes.

Según evaluaciones, entre otras, de la Oficina para la Protección de la Constitución, los objetivos de los drones serían principalmente instalaciones militares e infraestructuras críticas como el suministro energético o los sistemas de transporte.

Los servicios secretos rusos estarían reclutando desde hace algún tiempo a los llamados «agentes desechables», es decir, personas que no son espías profesionales y que son contactadas generalmente a través de internet a cambio de dinero para encomendarles, por ejemplo, espiar transportes militares o cometer actos de sabotaje.

Rusia ha negado su participación en tales acciones.

Especialmente desde el comienzo de la guerra de agresión rusa contra Ucrania, la frecuencia de presuntos actos de sabotaje en Alemania ha aumentado considerablemente, recuerdan los medios germanos que han tenido acceso al informe clasificado.

Para prepararse mejor frente a estas operaciones encubiertas, el Ministerio Federal del Interior planea establecer próximamente en la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV) un centro de defensa contra las denominadas amenazas híbridas, similar al Centro Conjunto de Lucha contra el Terrorismo en Berlín, que desde hace décadas se ocupa del terrorismo islamista, indican los medios.

Desde octubre de 2025, en la sede del BfV en Colonia se reúne ya todos los miércoles por la tarde un grupo de representantes de las autoridades de seguridad federales y estatales para intercambiar información sobre casos sospechosos de sabotaje. EFE

