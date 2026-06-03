Alemania registra cifra récord de 332.500 naturalizaciones en 2025, sobre todo de sirios

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Berlín, 3 jun (EFE).- La cifra de naturalizaciones aumentó en Alemania en 2025 por quinto año consecutivo, hasta las 332.500, la cifra más alta desde el inicio de la serie cronológica en 2000 y 40.500 o un 14 % más que las 292.000 del año anterior, según datos provisionales publicados este miércoles por la Oficina Federal de Estadística (Destatis).

Además, es la primera vez que más de 300.000 extranjeros adoptan la ciudadanía alemana en un mismo año.

Una de cada cinco personas naturalizadas en 2025 -el 20 % o 65.600- tenía la nacionalidad siria, un 21 % menos que los 83.200 sirios que recibieron la ciudadanía alemana en 2024.

Así, al igual que desde 2021, los sirios fueron los que obtuvieron con mayor frecuencia la nacionalidad alemana, seguidos a gran distancia de nacionales turcos -el 10 % o 34.100- y rusos -el 6 % o 19.700-.

Al mismo tiempo, en lo que respecta a los ciudadanos turcos y rusos, las naturalizaciones aumentaron en más de la mitad -el 51 %- respecto al año anterior.

También crecieron con fuerza las naturalizaciones de ciudadanos bosnios -un 126 %, hasta las 8.800, estadounidenses -un 100 %, hasta las 6.600- y albaneses -un 97 %, hasta las 6.100-.

La duración media de estancia en Alemania en el momento de la naturalización fue de 12,4 años en 2025, ligeramente superior a los 11,8 años en 2024.

Las personas de nacionalidad siria llevaban en Alemania una media de 7,9 años en el momento de la naturalización, frente a 7,4 años en 2024.

Por contra, la permanencia media en Alemania de los nacionales turcos y rusos a la hora de su naturalización fue, con 24,1 años -23,1 en 2024- y 14,1 años -14,5 en 2024-, respectivamente, considerablemente superior.

De este modo, se mantuvo la tendencia observada en años anteriores, según la cual los ciudadanos sirios suelen solicitar la naturalización tan pronto como cumplen los requisitos formales para ello.

Respecto a las personas con nacionalidad turca y rusa, el aumento de las cifras de naturalización se debe posiblemente a la nueva normativa que permite conservar la nacionalidad anterior junto a la alemana recién adquirida, lo que anteriormente sólo estaba permitido si el Estado extranjero no contemplaba la renuncia a la nacionalidad o si la persona naturalizada era de un Estado miembro de la Unión Europea o de Suiza.

Por otra parte, en 2025 se registraron 467.400 solicitudes de naturalización y se finalizaron 371.100 procedimientos.

Entre las nuevas solicitudes, las personas procedentes de Siria constituyen el grupo más numeroso, al representar con 69.700 el 15 % del total de solicitantes, al igual que en las naturalizaciones concluidas, seguidas de nacionales turcos -el 11 % del total, con 53.300- y rusos -el 5 % o 24.100-.

De los 371.100 procedimientos de naturalización cerrados en 2025, el 90 % concluyó con la concesión de la nacionalidad.

En el 5 % de los casos, los solicitantes retiraron su petición, en alrededor del 3 % se denegó la petición y en otro 3 % aproximadamente, el procedimiento concluyó de otra forma, por ejemplo, por la muerte del interesado o su traslado al extranjero. EFE

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