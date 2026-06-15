Alemania sí convence y golea a Curazao, Ecuador sucumbe frente a Costa de Marfíl

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Un día después del discreto empate de Brasil (1-1 contra Marruecos), Alemania fue la segunda superpotencia en entrar en acción en el Mundial 2026 y lo hizo firmando la primera goleada del torneo, un 7-1 a Curazao en un Grupo E que se completó con la derrota de Ecuador frente a Costa de Marfiol.

Con este triunfo, Alemania da un primer paso para dejar atrás las eliminaciones en la fase de grupos de los Mundiales de 2018 y 2022, dos campañas decepcionantes para la tetracampeona mundial.

«Fue interesante ver cómo iba a reaccionar el equipo a eso porque, por supuesto, tenemos en mente los dos últimos torneos», admitió el seleccionador Julian Nagelsmann.

El técnico consideró que Alemania mostró «paciencia» y jugó con «la intensidad adecuada», además de ofrecer una actuación que invita al optimismo de cara al resto del torneo.

Con la base del Bayern (Neuer, Kimmich, Musiala) y una delantera «inglesa» (Wirtz y Havertz), la Mannschaft se dio un festín ante la valiente selección caribeña, que durante unos minutos soñó con algo grande.

– Doblete de Havertz –

Fue cuando Liviano Comenencia superó a Manuel Neuer para colocar el provisional 1-1 en el marcador (21′), el primer gol de Curazao en un Mundial, enloqueciendo a los 4.000 seguidores de la Blue Wave que se dieron cita en el Estadio de Houston.

Pero una Mannschaft que fue de menos a más acabó arrollando a los caribeños con una lluvia de goles y el doblete de Kai Havertz, que se une así al estadounidense Folarin Balogun como los únicos bigoleadores hasta ahora del torneo.

«No es una vergüenza contra un equipo como ése. Ese equipo vale 850 millones y Curazao, 25», declaró el veterano técnico neerlandés Dick Advocaat, DT de Curazao.

La goleada también permitió a la Mannschaft colocarse como la selección más goleadora en la historia de la competición, con 239 goles, uno más que Brasil, luego del empate 1-1 de la Canarinha el sábado frente a Marruecos.

En su duelo frente a los caribeños, Alemania contó con el apoyo mayoritario en las gradas, incluyendo el afamado técnico Jürgen Klopp. También a distancia, donde sus seguidores se reunieron en lugares públicos en varias ciudades para seguir en directo el partido y celebrar la victoria.

En el otro partido del Grupo E, disputado en Filadelfia, el jugador marfileño del Manchester United Amad Diallo puso fin a la racha de 19 partidos sin perder de Ecuador.

Y en el F, Japón logró un meritorio empate a dos goles frente a Países Bajos, pese a estar por debajo en el marcador en dos ocasiones.

– Irán llega a EEUU –

Tras las dudas sobre su participación en las últimas semanas, en plena guerra en Oriente Medio, la selección de Irán llegó este domingo a Los Ángeles, donde el lunes debutará ante Nueva Zelanda.

«Estamos aquí para jugar al fútbol, con respeto hacia los iraníes del país y del extranjero. El fútbol está separado de la política», declaró en una rueda de prensa el seleccionador Amir Ghalenoei al ser preguntado por la situación geopolítica.

Los Ángeles cuenta con la mayor diáspora iraní en el mundo, la mayoría opuesta al régimen de los ayatolás, por lo que se prevé que el lunes haya manifestaciones contra el gobierno de Teherán tanto dentro como fuera del SoFi Stadium.

El delantero estrella Mehdi Taremi dijo querer «hacer felices a todos los iraníes en todo el mundo» y cree que el fútbol puede «unificar» a todo el país.

Uruguay, otra selección que tenía previsto viajar este domingo a Estados Unidos, llegó con retraso luego de que su avión no pudiera partir a la hora programada desde Cancún.

«Por problemas ajenos a la AUF, se atrasó la salida desde México», anunció primero la Asociación Uruguaya (AUF).

«Debido a un error de la aerolínea relacionado con los permisos en México, la salida de la selección nacional de Uruguay de Cancún hacia Miami se retrasó», confirmó más tarde la FIFA.

Pese al contratiempo, el seleccionador Marcelo Bielsa compareció ante la prensa, al igual que el defensa José María Giménez, y relativizó lo ocurrido: «Lo del vuelo no genera ninguna complicación», declaro el DT argentino.

La Celeste, que se preparó para el Mundial en un centro de entrenamiento de Playa del Carmen, en el Caribe mexicano, debutará en el Mundial contra Arabia Saudita el lunes en la ciudad floridana.

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