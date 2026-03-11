Alemania sólo permitirá aumentar los precios en las gasolineras una vez al día

Berlín, 11 mar (EFE).- Alemania sólo permitirá que las gasolineras aumenten sus precios una vez al día para hacer frente a las repercusiones alcistas de la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán, que se ha extendido a otros países de Oriente Medio y el golfo Pérsico, dijo la ministra de Economía y Energía, Katherina Reiche.

«Sabemos que muchos trabajadores que se desplazan, pero también muchas medianas empresas están sufriendo la carga de los altos precios», dijo en una rueda de prensa este miércoles Reiche tras la reunión del Consejo de Ministros.

Por ello el Gobierno ha decidido introducir el conocido como «modelo austríaco», por el que los precios se pueden bajar en todo momento, pero subir sólo una vez a lo largo de la jornada.

No obstante, reconoció que para ello serán necesarios cambios legales que probablemente no podrán implementarse de forma inmediata, aunque quizás se puedan introducir en algún proyecto de ley que ya se esté tramitando para acelerar el proceso.

Según Reiche, los precios del combustible se disparan rápidamente cuando suben los precios del petróleo mientras que sólo menguan con lentitud cuando el crudo baja.

«Queremos romper ese mecanismo», dijo la ministra conservadora.

El Gobierno quiere introducir el modelo lo más rápidamente posible y la Comisión Antimonopolios se ha manifestado a favor de los cambios necesarios en la ley anticarteles.

La ministra estudia la posibilidad de fortalecer la vigilancia antimonopoplio para evitar posibles acuerdos entre operadores del mercado para pactar precios, lo que violaría las normas de competencia.

Desde el comienzo de la guerra los precios de gasolina y diésel han tenido subidas constantes y actualmente están por encima de 2 euros el litro. EFE

