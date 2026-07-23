Alemania se muestra «preocupada» por la «dirección equivocada» de la situación en Golfo

Compartir

2 minutos

Berlín, 23 jul (EFE).- El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, afirmó este jueves estar «muy preocupado» por los acontecimientos en el golfo Pérsico, que, en lugar de indicar la cercanía de un alto el fuego, van «claramente en la dirección equivocada».

«Estoy muy preocupado por el cariz de los acontecimientos, van claramente en la dirección equivocada», afirmó Pistorius durante una visita a una fábrica de componentes electrónicos militares en la ciudad alemana de Oberkochen, en el sur germano.

El titular de Defensa aludía así a los últimos acontecimientos en el Golfo, que incluyen los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, contra petroleros saudíes en el mar Rojo.

Para Pistorius, esos hechos indican más bien que se está produciendo una escalada.

A su entender, ahora mismo, «nada, absolutamente nada» apunta a que en un futuro próximo vaya a haber un alto el fuego en la guerra entre Estados Unidos e Irán y aún menos a que se pueda alcanzar la paz.

Pistorius lamentó las «consecuencias fatales» del conflicto para las personas para la región y para todos aquellos en el mundo que dependen del suministro energético procedente del Golfo.

Los ataques de los hutíes contra petroleros saudíes provocaron este jueves una subida del precio del petróleo intermedio de Texas del 5,15 %.

Pistorius reiteró que Alemania está dispuesta a participar en una misión de paz, por ejemplo, realizando tareas de desminado, en el estrecho de Ormuz siempre y cuando las condiciones lo permitan, y recordó que con este objetivo ya ha desplazado dos fragatas a la zona.

Pero para ello, resaltó, es preciso que Irán y Omán (países que comparten las aguas de soberanía de Ormuz) lo soliciten y estén de acuerdo y que exista un mandato internacional y una decisión de la Cámara Baja del Parlamento alemán.

Por otro lado, el ministro alemán se mostró escéptico al ser preguntado por el acuerdo para que Arabia Saudí desarrolle un programa nuclear que según anunció este jueves el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, están negociando Washington y Riad.

«No conozco los detalles ni los contenidos concretos. Me parece más bien una declaración de intenciones. Igual se puede interpretar como un gesto táctico frente al resto de países ribereños del Golfo, no puedo valorarlo», afirmó. EFE

cph/smm/fpa