Alemania subraya que la situación en Ceuta refleja volatilidad y pide fortalecer fronteras

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Berlín, 4 ago (EFE).- El ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, subrayó este martes que la crisis en ciudad norteafricana española de Ceuta refleja «lo volátil de la situación migratoria» y llamó a fortalecer las fronteras europeas con barreras físicas y más poder para la agencia Frontex.

Después de participar hoy en un consejo informal de ministros de Interior de la Unión Europea (UE) celebrado de manera virtual a petición de España, Dobrindt aseguró a través de un breve comunicado que se está analizando «qué mecanismos diferentes condujeron a esta migración masiva ilegal».

El político conservador agregó que todos los ministros del Interior europeos concuerdan en que hay que implementar en todos los Estados miembros y de la forma más amplia posible el nuevo Sistema Común Europeo de Asilo para seguir reduciendo la «migración ilegal».

Al contrario que otros ministros del Interior, como los de Finlandia o Dinamarca, que tras críticas iniciales alabaron hoy la respuesta de España a la crisis, Dobrindt no manifestó solidaridad con el país.

Entre las medidas que enumeró que se están «debatiendo y preparando» a nivel de ministros de Interior para reducir la migración y lo que calificó de «efecto llamada», enumeró el refuerzo de las fronteras exteriores de la UE, inclusive con barreras físicas, y el fortalecimiento de la agencia Frontex.

Además, mencionó la implementación de los «return hubs» o centros de repatriación situados en terceros países y la lucha contra las bandas de traficantes de personas. EFE

cph/mra