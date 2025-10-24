Alemania sufre un «problema masivo de droga», según el ministro de Interior

2 minutos

Berlín, 24 oct (EFE).- El ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, señaló este viernes en la presentación de los datos sobre la lucha contra el crimen organizado de 2024 que Alemania sufre un «problema masivo de droga», imposible de separar del desafío que plantea la criminalidad organizada.

«Tenemos un problema masivo de droga en Alemania», dijo Dobrindt en la presentación del informe sobre la situación general alemana relativa al crimen organizado de 2024, en el que se registró un ligero aumento de los casos iniciados por las autoridades contra este tipo de criminales.

«Este problema se puede ver en el aumento del consumo de drogas en el último año: los delitos de tráfico con éxtasis, cristal y cocaína han subido» y «vemos que el número de laboratorios de droga también ha crecido, es otra pista de que tenemos una subida masiva del consumo de droga», abundó el titular de Interior.

Dobrindt subrayó que las actividades de narcotraficantes son parte de las que perpetran las organizaciones criminales y no se pueden separar.

Según los datos del informe, las autoridades germanas lanzaron en todo el país un total de 647 investigaciones en su lucha contra el crimen organizado, lo que supone cinco casos más que las iniciadas en 2023.

«Más del 70 % de los procedimientos se referían a delitos transnacionales» y «el principal campo de actividad de la organización criminal sigue siendo el tráfico de drogas», señaló el Ministerio del Interior en un comunicado.

Según las autoridades, el crimen organizado supuso daños en Alemania en 2024 por valor de 2.600 millones de euros.

Dos tercios de esos daños se atribuyen al crimen cibernético, una proporción más que notoria, dado que este tipo de actividad delictiva sólo supuso un 4 % del total de las investigaciones lanzadas en 2024. EFE

smm/llb