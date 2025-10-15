Alemania triplica en dos años el número de refugiados ucranianos en el mercado laboral

Berlín, 15 oct (EFE).- Alemania contaba a finales de 2024 con un total de 242.000 refugiados ucranianos empleados, después de que este colectivo triplicara su presencia en el mercado laboral desde 2022, según datos presentados este miércoles por el Instituto de Investigación del Mercado Laboral y Profesional de Núremberg (IAB por sus siglas alemanas).

De acuerdo con los datos del IAB, que pertenece a la Agencia Federal de Empleo (BA), respecto al total de empleados en el mercado laboral de Alemania, la mayor economía de Europa y la tercera del mundo, los refugiados ucranianos representaban en 2024 un 0,6 % de la fuerza de trabajo total.

En 2022, año en que comenzó la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, el porcentaje era del 0,2 %.

«En general, en los últimos dos años ha aumentado el empleo de las personas refugiadas de Ucrania en empresas de todos los tamaños», afirmó Alexander Kubis, investigador del IAB, en unas declaraciones recogidas en un comunicado.

Según los cálculos del IAB, unas 124.000 empresas alemanas contrataron hasta el último trimestre del año pasado a un refugiado ucraniano en los doce meses anteriores.

Alemania es, junto a Polonia, el principal país europeo receptor de refugiados llegados de Ucrania debido a la invasión rusa.

Según datos de principios de 2025 del Ministerio del Interior alemán, el país del canciller Friedrich Merz había registrado 1,2 millones de refugiados ucranianos. EFE

