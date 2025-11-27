Alemania va a adoptar más medidas del modelo español contra la violencia doméstica

2 minutos

Berlín, 27 nov (EFE).- La ministra de Justicia de Alemania, Stefanie Hubig, anunció este jueves que se dispone a adoptar más medidas inspiradas en el modelo español contra la violencia doméstica, después de que el Gobierno alemán haya aprobado un proyecto de ley para obligar a los agresores a llevar tobilleras electrónicas.

«Ya hemos decidido que vamos a asumir toda una serie de medidas (de España)», dijo la ministra en una entrevista con la cadena de televisión ‘Phoenix’, tras señalar que ya se había reunido con su homólogo español, Félix Bolaños, y que estaban previstos más contactos en este sentido.

A modo de ejemplo, Hubig citó su plan de lanzar una campaña de concienciación integral «especialmente para el campo, para el territorio rural», así como introducir un mejor acompañamiento de las víctimas en los procesos judiciales y un mayor apoyo psicosocial.

«Queremos animar a las mujeres a ir a la policía, a denunciar, a través de una mayor ayuda y apoyo», declaró.

Además, declaró que en el futuro se deben introducir cambios en el derecho de custodia y de visita, de modo que se puedan suspender «incluso por completo» si uno de los progenitores de los hijos comunes es violento.

Hubig explicó que la Oficina de Investigaciones Criminales (BKA) elabora una «definición unitaria de feminicidio», mientras que su propio ministerio examina si deben introducirse cambios en la descripción del asesinato en el código penal.

La semana pasada, el Gobierno alemán adoptó un proyecto de ley basado en el ejemplo del modelo español, el cual permitirá a los juzgados de familia obligar a los agresores y acosadores a llevar tobilleras electrónicas y a participar en programas de reeducación.

En Alemania, recordó Hubig con motivo de la presentación, «cada pocos minutos, una mujer es atacada por su pareja o expareja y casi cada dos días, un hombre mata a su pareja o expareja».

«El ejemplo de España muestra que la tobillera electrónica puede salvar vidas. Los programas contra la violencia también pueden evitar agresiones», recalcó.

Según las estadísticas criminales, en 2023 más de 250.000 personas en Alemania fueron víctimas de violencia doméstica: 155 mujeres y 24 hombres fueron asesinados ese año por sus parejas o exparejas, aunque la magnitud real de la violencia doméstica probablemente sea mucho mayor. EFE

