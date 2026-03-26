Alemania y Australia estrechan cooperación en materia de defensa y espacial

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Berlín, 26 mar (EFE).- Alemania y Australia estrecharon lazos para una mayor cooperación en materia militar y espacial, con la firma de un acuerdo y una carta de intenciones con los que ampliar capacidades en ambos ámbitos, señaló este jueves el ministro de Defensa germano, Boris Pistorius.

«Tenemos la intención de crear una red mundial independiente de observadores y sensores de vigilancia; se podría llamar un sistema de alerta temprana para el espacio. Y hoy hemos firmado una carta de intenciones para hacer realidad este proyecto», dijo Pistorius en el marco de su visita a Australia.

«Ambos países buscamos, y debemos buscar, la forma de reforzar nuestras capacidades militares, no solo en los ámbitos tradicionales, sino también, y sobre todo, en el espacio», abundó el ministro alemán, que habló en compañía de su homólogo australiano, Richard Marles.

«El espacio es un componente cada vez más fundamental de la capacidad de defensa, y las posibilidades y oportunidades que se presentan para que Australia y Alemania colaboren estrechamente en materia de cooperación espacial son realmente importantes», destacó Marles.

El titular de Defensa australiano también indicó que, en el marco de la visita de Pistorius a Australia, se producirá una firma de una «carta de cooperación» con la compañía alemana TDW, una empresa especializada en la producción de misiles.

Pistorius subrayó que, resultado de la cooperación que ya mantienen Alemania y Australia, el país centroeuropeo espera que este año comiencen a llegar 100 vehículos pesados modelo 123 Boxer para las Fuerzas Armadas alemanas que la firma germana Rheinmetall fabrica en suelo australiano. EFE

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