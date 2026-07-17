Alemania y Francia acuerdan más cooperación en materia de seguridad en nuevas tecnologías

Compartir

2 minutos

Berlín 17 jul (EFE).- Los Gobiernos de Alemania y Francia anunciaron este viernes que aumentarán la cooperación en materia de nuevas tecnologías, con un mayor trabajo conjunto del instituto alemán de seguridad para inteligencia artificial y el francés Instituto Nacional para la Evaluación y la Seguridad de la Inteligencia Artificial (INESIA).

Esta cooperación fue acordada en el marco del consejo de ministros franco-alemán celebrado en la ciudad alemana de Brühl, en el oeste del país, según informó en un comunicado el Ministerio para la Modernización del Estado y lo Digital de Alemania.

El acuerdo de cooperación llevará a ese ministerio, al Ministerio del Interior y al Instituto Alemán de Seguridad y Protección de la IA a colaborar con la Secretaría General de Defensa y Seguridad Nacional (SGDSN) de Francia, la Dirección General de Empresas (DGE) francesa, en el marco de la INESIA, precisaron ambos países en una declaración conjunta.

El objetivo de dicha cooperación es «profundizar en la cooperación institucional y apoyar el desarrollo mutuo en cuestiones relacionadas con la seguridad y la protección de la IA».

«Nuestros gobiernos coinciden en que controlar las consecuencias de la Inteligencia Artificial de vanguardia es fundamental para nuestra seguridad nacional e internacional», indicaron ambos países.

«Reconocemos la importancia de la inteligencia artificial como uno de los avances tecnológicos más trascendentales de nuestro tiempo y que los sistemas avanzados de IA deben desarrollarse e implementarse de forma segura y protegida», abundó la declaración conjunta, hecha tras el encuentro de los ministros del ramo de Alemania, Karsten Wildberger, y de Francia, Anne Le Hénanff.

Wilderberger y Le Hénanff abordaron en su reunión las capacidades en materia de ciberseguridad del modelo de lenguaje Claude Mythos, de la empresa estadounidense Anthorpic, entre otros temas. EFE

smm/rz/mra