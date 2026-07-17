Alemania y Francia intensifican cooperación en defensa y avanzan en la disuasión nuclear

Compartir

3 minutos

Berlín, 17 jul (EFE).- Alemania y Francia acordaron intensificar su cooperación en materia de defensa, en general, y en el ámbito de la disuasión nuclear, en particular, en el marco de un consejo de ministros franco-alemán, presidido este viernes por el canciller germano, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron.

«Hemos creado un grupo estratégico que tiene como única tarea ver como podemos mejorar nuestra defensa. Ya se había planteado en el pasado, en los tiempos de la presidencia de Charles De Gaulle (1959-1969), una oferta de cooperación nuclear francesa. En eso momento no la aceptamos porque la situación mundial no lo exigía pero ahora tenemos circunstancias distintas», dijo Merz durante una comparecencia conjunta.

«Por primera vez participaremos convencionalmente en una maniobra nuclear francesa para ver como podemos mejorar en nuestra cooperación. Vamos paso a paso, puede ser que al final haya una nueva doctrina pero es demasiado pronto para decirlo», agregó.

Según señaló un comunicado de los ministerios de Defensa de los dos países, la cooperación franco-alemana no reemplaza la disuasión nuclear de la OTAN, liderada por EE.UU.

Ya en marzo pasado se había publicado una declaración de los dos Gobierno sobre un aumento de la cooperación en materia de la disuasión nuclear.

Ahora se acordó que en el último cuatrimestre de este año soldados alemanes participen en un ejercicio nuclear francés.

También se acordó seguir trabajando estrechamente en la producción de armas.

A ese respecto, Merz se refirió al fracaso en junio del proyecto llamado Futuro Sistema Aéreo de Combate (FCAS), que pretendía desarrollar un caza europeo de sexta generación, pero le restó importancia a esa decepción industrial e indicó que partes de la iniciativa aún podrían avanzar.

«El FCAS no fue para nosotros sólo el proyecto de un avión de combate. Es mucho más, es un sistema. Y eso a largo plazo es mucho más importante que un avión de combate», dijo.

Por otra parte, Berlín y París anunciaron que tanto Alemania como Francia participarán en las maniobras militares en el este de Europa que se acordaron durante el último encuentro de la llamada Coalición de Voluntarios a comienzos de esta semana en París.

«Las maniobras multinacionales deben mostrar la disposición de los países que apoyan a Ucrania de cara a posibles garantías de seguridad para el caso de que termine la guerra en Ucrania», dice el comunicado de los ministerios.

Merz, por su parte, destacó la importancia que tiene para la seguridad en Europa el apoyo a Ucrania frente a la guerra de agresión rusa.

«Es un papel clave en nuestra seguridad tiene nuestro apoyo común a Ucrania. Los dos países han hecho su aporte y lo seguirán haciendo», aseguró.

«Nuestra meta es una paz que garantice la soberanía de Ucrania y la seguridad en Europa», subrayó. EFE

rz/smm/fpa