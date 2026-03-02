Alemania y Francia unen esfuerzos en la disuasión nuclear con un grupo de coordinación

2 minutos

Berlín, 2 mar (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, anunciaron este lunes que han formado un grupo dedicado a la coordinación entre ambos países que incluye «consultas sobre la apropiada combinación de capacidades convencionales, de defensa antimisiles y nucleares francesas».

Según informaron ambos líderes en una declaración conjunta, «Francia y Alemania han creado un grupo directivo nuclear de alto nivel» que servirá de marco «para el diálogo doctrinal» y «la coordinación de la cooperación estratégica, incluidas las consultas sobre la apropiada combinación de capacidades convencionales, de defensa antimisiles y nucleares francesas».

Merz y Macron precisaron que la decisión de formar ese grupo responde al deseo de ambos países de intensificar la «cooperación en el campo de la disuasión» para responder a un escenario de amenazas cambiante y precisaron que «esta cooperación franco-alemana complementará, pero no sustituirá, la disuasión nuclear de la OTAN y los acuerdos de reparto nuclear de la OTAN».

«Francia y Alemania han acordado tomar los primeros pasos concretos desde principios de este año, incluyendo la participación convencional alemana en los ejercicios nucleares franceses», así como realizar «visitas conjuntas» a los emplazamientos estratégicos y el desarrollo de capacidades con socios europeos, apuntaron Merz y Macron.

Ambos líderes afirmaron igualmente que sus países quieren reforzar capacidades en ámbitos como la alerta temprana, la defensa aérea y los ataques de precisión en profundidad.

«Esta cooperación franco-alemana se basa en el entendimiento común de que la dimensión nuclear de la disuasión sigue siendo una piedra angular de la seguridad europea» que, según ambos líderes, se apoya en las capacidades disuasorias de Estados Unidos, incluidas sus armas nucleares en suelo europeo, y en las fuerzas nucleares de Francia y Reino Unido.

Merz y Macron destacaron que esta iniciativa franco-germana prestará especial atención a la coordinación con Estados Unidos, Reino Unido otros aliados y la OTAN.

En este sentido, países como Polonia y Suecia son naciones que ya han mostrado interés o voluntad de participar en un diálogo para aumentar la disuasión a través de Francia.

Según dijo el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, «las conversaciones tratarán sobre cómo las armas nucleares pueden contribuir a una disuasión europea conjunta más clara, para que a ningún poder extranjero ni siquiera se le ocurra pensar en intentar atacarnos». EFE

