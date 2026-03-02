Alemania y Francia unen esfuerzos en la disuasión nuclear con un grupo de coordinación

4 minutos

(Actualiza con declaraciones de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y del primer ministro Polaco, Donald Tusk).

Berlín, 2 mar (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, anunciaron este lunes que han formado un grupo dedicado a la coordinación entre ambos países que incluye «consultas sobre la apropiada combinación de capacidades convencionales, de defensa antimisiles y nucleares francesas».

Según informaron ambos líderes en una declaración conjunta, «Francia y Alemania han creado un grupo directivo nuclear de alto nivel» que servirá de marco «para el diálogo doctrinal» y «la coordinación de la cooperación estratégica, incluidas las consultas sobre la apropiada combinación de capacidades convencionales, de defensa antimisiles y nucleares francesas».

Merz y Macron precisaron que la decisión de formar ese grupo responde al deseo de ambos países de intensificar la «cooperación en el campo de la disuasión» para responder a un escenario de amenazas cambiante y precisaron que «esta cooperación franco-alemana complementará, pero no sustituirá, la disuasión nuclear de la OTAN y los acuerdos de reparto nuclear de la OTAN».

«Francia y Alemania han acordado dar los primeros pasos concretos desde principios de este año, incluyendo la participación convencional alemana en los ejercicios nucleares franceses», así como realizar «visitas conjuntas» a los emplazamientos estratégicos y el desarrollo de capacidades con socios europeos, apuntaron Merz y Macron.

Ambos líderes afirmaron igualmente que sus países quieren reforzar capacidades en ámbitos como la alerta temprana, la defensa aérea y los ataques de precisión en profundidad.

«Esta cooperación franco-alemana se basa en el entendimiento común de que la dimensión nuclear de la disuasión sigue siendo una piedra angular de la seguridad europea» que, según los dos dirigentes, se apoya en las capacidades disuasorias de Estados Unidos, incluidas sus armas nucleares en suelo europeo, y en las fuerzas nucleares de Francia y Reino Unido.

Merz y Macron destacaron que esta iniciativa franco-alemana prestará especial atención a la coordinación con Estados Unidos, Reino Unido (los otros dos países de la OTAN con arsenal nuclear propio), otros aliados y la Alianza Atlántica.

Aliados contactados por Francia

En este sentido, un grupo de países entre los que se encuentran Dinamarca, Suecia , Polonia y Bélgica, ha aceptado entrar en conversaciones con Francia para aumentar la disuasión a través de los medios militares franceses.

La primera ministra danesa, Mette Frederisken, dijo en una rueda de prensa este lunes que «el presidente francés ha invitado a Dinamarca y a una serie de países a una cooperación más estrecha en ese área».

«El objetivo es reforzar la capacidad disuasoria de Europa. Por desgracia, es necesario», abundó.

En la misma comparecencia, el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, resaltó que su país no va a variar su política nuclear y que no habrá armas nucleares francesas en suelo de Dinamarca.

Por su parte, el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, apuntó que «las conversaciones tratarán sobre cómo las armas nucleares pueden contribuir a una disuasión europea conjunta más clara, para que a ningún poder extranjero ni siquiera se le ocurra pensar en intentar atacarnos».

Su homólogo polaco, Donald Tusk, dijo en su cuenta de X que «Polonia dialoga con Francia y un grupo de aliados europeos en el programa de disuasión nuclear avanzada», una iniciativa destinada a que los enemigos de Europa «nunca se atrevan a atacarnos».

Según dijo Macron, también conforman el grupo de países interesados en esta iniciativa disuasoria Países Bajos, Bélgica y Grecia.

El primer ministro belga, Bart De Wever, confirmó posteriormente que su país se sumará a esa iniciativa, «que se inscribe en el refuerzo de la seguridad y la defensa europea». EFE

smm-alc/rz/mra/rcf

(Foto)