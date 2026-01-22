Alemania y la Unión Africana reafirman la importancia de su «duradera alianza»

Nairobi, 22 ene (EFE).- El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, se reunió este jueves con el presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, y ambos reafirmaron la importancia de su «duradera alianza».

Youssouf recibió a Wadephul en la sede de la UA, en la capital de Etiopía, Adís Abeba, donde el ministro está en visita oficial.

El presidente de la Comisión (secretariado) y el ministro reafirmaron «la profundidad estratégica y la duradera importancia de la alianza entre la Unión Africana y Alemania, subrayando su compromiso compartido con el multilateralismo, la paz y la seguridad, los derechos humanos y el desarrollo sostenible», señaló la organización continental en un comunicado.

Youssouf valoró «el continuo respaldo de Alemania a las prioridades clave de la UA, como la consolidación de la paz, la buena gobernanza, la gestión de la migración, la seguridad sanitaria y la Zona de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA)».

El presidente y el ministro también abordaron cuestiones de paz y seguridad, como el conflicto en el este de la República Democrática del Congo (RDC), sobre el que abogaron por «la urgente necesidad de un alto el fuego, esfuerzos de mediación coherentes y liderados por África, y un diálogo regional inclusivo».

En cuanto a la guerra en Sudán, ambas partes coincidieron en «la importancia de los esfuerzos internacionales y regionales complementarios centrados en el diálogo, el cese inmediato de las hostilidades y la protección de la población civil».

Wadephul subrayó el apoyo de Alemania a las operaciones de mantenimiento de la paz y la diplomacia preventiva lideradas por África y señaló que Alemania colaborará con la Unión Europea (UE) para apoyar la Misión de la Unión Africana de Apoyo y Estabilización en Somalia (AUSSOM).

«La UE y la UA son socios naturales (…). La Unión Africana es un pilar indispensable para la paz, la estabilidad y la cooperación», enfatizó el jefe de la diplomacia alemana en la red social X.

También reafirmó el apoyo de Alemania a la promoción de la reforma del sistema de las Naciones Unidas por parte de África, incluyendo la representación permanente de África en el Consejo de Seguridad de la ONU, según el comunicado de la UA.

El ministro celebró, asimismo, la integración de la Unión Africana como miembro el G20 (grupo de países desarrollados y emergentes), pues aporta «un nuevo impulso a la cooperación global», de acuerdo con la nota oficial.

Wadephul también fue recibido este jueves por el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, para mantener «debates significativos sobre el fortalecimiento de la asociación entre Etiopía y Alemania», según reveló el propio mandatario en X.

El ministro llegó a Etiopía procedente de la vecina Kenia, donde este miércoles se entrevistó con su presidente, William Ruto, en el marco de una visita oficial dirigida a fortalecer las relaciones con ese país, al que Berlín considera un «socio clave» en África.

Kenia y Etiopía conforman las escalas de la gira africana que realiza esta semana Wadephul. EFE

