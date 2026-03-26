Alemania y P. Bajos desean acelerar repatriaciones migratorias y cooperar más en seguridad

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Berlín, 26 mar (EFE).- El ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, y el titular de Migración y Asilo de los Países Bajos, Bart van den Brink, acordaron este jueves ampliar la cooperación entre ambos países en materia de seguridad e inmigración para acelerar los procesos de repatriación de inmigrantes irregulares.

«Alemania y los Países Bajos avanzan juntos en materia de política migratoria. Está claro: queremos menos migración irregular y claramente más repatriaciones», señaló Dobrindt en un comunicado del Ministerio del Interior de Alemania tras un encuentro con Van den Brink.

Dobrindt aludió a que tanto Berlín como Ámsterdam quieren apoyarse en «reglas claras» y «nuevas herramientas», incluidos «centros de retorno», para posibilitar más repatriaciones en una jornada en la que el Parlamento Europeo (PE) votó a favor del reglamento de Retornos.

Dicho reglamento permitirá, entre otras cosas, crear en terceros países centros de para la repatriación de migrantes.

En este sentido, Dobrindt y el ministro neerlandés manifestaron tras su reunión su deseo de trabajar estrechamente en labores como dialogar con terceros países.

«Al mismo tiempo, hacemos que nuestros países sean más seguros. Colaboramos más estrechamente, intercambiamos información con mayor rapidez y reforzamos la cooperación entre nuestras fuerzas policiales más allá de las fronteras», indicó el ministro alemán.

Los titulares de Interior alemán y neerlandés señalaron que ambos países crearán «unidades especializadas» que trabajarán estrechamente y de forma continua en las fronteras, desde las ciudades de Aquisgrán, en Alemania, a Maastricht, en los Países Bajos, y hasta el mar del Norte.

Por su parte, Van den Brink, destacó que Alemania y los Países Bajos defienden una «justa y eficaz política de asilo», con «menos inmigración, más repatriaciones e innovadores centros de repatriación». EFE

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