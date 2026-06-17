Alemania y Polonia a favor de ampliar la operación europea Aspides al estrecho de Ormuz

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Berlín, 17 jun (EFE).- Alemania y Polonia se mostraron este miércoles a favor de ampliar la misión naval Aspides de la Unión Europea (UE) en el mar Rojo con el fin de dar cobertura legal a una posible operación para garantizar la libre navegación del estrecho de Ormuz, según dijeron los ministros de Exteriores Johann Wadephul y Radoslaw Sikorski.

En una rueda de prensa al término de un foro germano-polaco en Berlín, Wadephul reiteró que Alemania está listo para participar en una misión que contribuya a restablecer la navegación en el estratégico estrecho, que quedó bloqueado con el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero pasado.

«Pero necesitamos claridad sobre qué exactamente han acordado Irán y EE.UU. y necesitamos una base legal clara», agregó en alusión al acuerdo preliminar de paz que está previsto que se firme el viernes en Suiza y que supuestamente prevé la reapertura inmediata del estrecho.

«Desde el punto de vista del Gobierno, la misión Aspides de la UE es una base adecuada para anclar en ella la responsabilidad europea y ofrecer una base legal. Por eso aliento a que hablemos en el marco europeo sobre adaptar el mandato», argumentó Wadephul y agregó que los europeos deben «estar ahí cuando se los necesita».

Una posible ampliación de Aspides también ayudaría a Alemania a tomar una decisión, dijo el jefe de la diplomacia germana, que reiteró una vez más que no es posible elaborar el texto de un mandato para una misión militar sin conocer cuáles serán las condiciones tras la firma del acuerdo entre Washington y Teherán.

El Gobierno alemán debe solicitar a la Cámara Baja permiso para un mandato para una operación internacional en el estrecho de Ormuz.

«Esto empieza por no ser informado solo a través de la prensa. Quiero conocer los 14 puntos del preacuerdo entre EE.UU. e Irán, quiero comprenderlo. Quiero saber cuál es el acuerdo», afirmó Wadephul ante las preguntas de los periodistas.

En concreto, subrayó, es preciso saber si los países ribereños del golfo Pérsico dan su consentimiento a una misión de este tipo, pues hay «incertidumbre» al respecto e incluso han llegado «palabras de rechazo» de Irán, aunque posiblemente no sean de carácter final.

Su homólogo polaco Sikorski afirmó por su parte que «también para Polonia sería aceptable» una ampliación de Aspides, la misión que escolta y protege a los buques mercantes en el mar Rojo de los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen. EFE

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