Alemania y Polonia reiteran su determinación a trabajar juntos en la defensa de Europa

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(Actualiza con declaraciones de Sikorski y Wadephul)

Berlín, 17 jun (EFE).- Los ministros de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, y de Polonia, Radoslaw Sikorski, reiteraron este miércoles su determinación de trabajar juntos en la defensa y el fortalecimiento de la seguridad de Europa ante la amenaza rusa, con motivo del 35.º aniversario de la firma del tratado de buena vecindad y cooperación amistosa entre Berlín y Varsovia.

Desde la firma del tratado el mundo ha cambiado y «estamos ante aun entorno geopolítico completamente transformado debido a la agresión a gran escala de Rusia contra Ucrania», indican ambos ministros en una declaración conjunta adoptada en el marco del Foro Germano-Polaco en el que participan los dos hoy.

«Conscientes de la trágica historia del siglo XX tenemos una responsabilidad especial con nuestra región y nuestro continente como aliados en la OTAN y en la Unión Europea (UE)», añaden Wadephul y Sikorski, en referencia a la Segunda Guerra Mundial.

Los dos ministros subrayan además, en vista de la agresión rusa, la necesidad de un compromiso común para fortalecer la seguridad europea.

«La aportación germano-polaca a la defensa del flanco oriental (de la OTAN) es un buen ejemplo», enfatizan.

Este miércoles los ministros de Defensa de Alemania y Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz, y Boris Pistorius, respectivamente, firmarán en Varsovia un nuevo acuerdo de defensa.

Eso muestra, según los jefes de las diplomacias polaca y germana que «estamos decididos a actuar juntos».

«La cooperación germano-polaca es y seguirá siendo un pilar fundamental de una Europa fuerte y unida y de una OTAN con capacidad de defenderse», sostienen Wadephul y Sikorski, que también subrayan el objetivo de lograr una paz duradera en Ucrania que fortalezca la seguridad en el Viejo Continente.

La declaración conjunta también denuncia las «actitudes agresivas» de Rusia, que crea amenazas híbridas y difunde desinformación destinada a crear «divisiones en Europa y socavar la confianza en el Estado y las instituciones».

Ante ello ambos titulares de Exteriores reiteran el compromiso de fortalecer la resiliencia con la meta central de defender los valores europeos, el Estado de derecho.

Según Alemania y Polonia, la firma del tratado hace 35 años fue un punto de inflexión en las relaciones germano-polacos tras años de desconfianza causada por la ocupación germana durante la Segunda Guerra Mundial.

Los dos ministros recuerdan que cada vez quedan menos testigos de la Segunda Guerra Mundial y los crímenes del nazismo, por lo que es necesario cultivar el recuerdo con medidas como la construcción de un monumento en Berlín a las víctimas polacas de la invasión y la dictadura nazi.

Temas difíciles

En un discurso pronunciado en el marco del foro, Sikorski reiteró en este sentido la demanda polaca de que Alemania provea una compensación no solo moral, sino también «material» a las víctimas polacas, un reto que según dijo Berlín debería emprender «rápidamente».

También citó otros «temas difíciles» de los que es necesario hablar, como las carencias por parte alemana en los proyectos transfronterizos de infraestructura o para mejorar la movilidad militar o los controles fronterizos impuestos por Berlín para dificultar el cruce de migrantes y solicitantes de asilo.

No obstante, la importancia de unas buenas relaciones a largo plazo «va más allá de los retos actuales», enfatizó, haciendo alusión a los valores compartidos.

Por su parte, Wadephul hizo autocrítica en su intervención al señalar que «la mirada alemana hacia Polonia a menudo es superficial, a veces también ignorante», aunque se declaró convencido de que esto está cambiando.

También criticó la lentitud de la UE a la hora de tomar decisiones en política exterior y abogó por una reforma para sustituir el principio de unanimidad por uno de mayoría cualificada, así como por avanzar finalmente con el proceso de ampliación.EFE

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