Alemania y Ucrania fabricarán drones con alcance de hasta 1.500 kilómetros

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Kiev, 11 may (EFE).- Alemania y Ucrania fabricarán de forma conjunta drones de distintos alcances que irán desde varias decenas de kilómetros de distancia hasta 1.500 kilómetros, anunció este lunes en Kiev el ministro alemán de Defensa,, Boris Pistorius,

Pistorius hizo este anuncio en una rueda de prensa conjunta con su homólogo ucraniano, Mijailo Fedórov, con el que se reunió en la capital ucraniana para avanzar en los acuerdos firmados entre ambos países para intensificar la producción conjunta de armamento.

Fedórov recordó que Alemania ha empezado a financiar la producción de drones de media y larga distancia desarrollados por Ucrania.

El ministro ucraniano destacó también la contribución personal de Pistorius a reforzar las defensas aéreas ucranianas tanto con el suministro de misiles PAC-3 para sistemas Patriot como con financiación para drones interceptores y sistemas antiaéreos IRIS-T y munición para esta tecnología.

Fedórov subrayó que Alemania es el principal suministrador de ayuda a Ucrania en materia de seguridad y dijo que la asistencia alemana constituye cerca de un tercio de toda la ayuda militar que recibe Ucrania. EFE

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