Alemania y Ucrania ultiman contratos para fabricación de miles de drones de largo alcance

2 minutos

Londres, 9 sep (EFE).- El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, anunció este martes que su país y Ucrania ultiman la firma de contratos valorados en 300 millones de euros destinados a la fabricación de miles de drones de largo alcance que servirán a Kiev frente a la guerra de agresión rusa.

«Cerramos una serie de contratos con empresas ucranianas por un valor total de 300 millones de euros» que «prevén la entrega de varios miles de drones de largo alcance de diversos tipos fabricados en Ucrania», dijo Pistorius en su intervención en Londres durante la reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania.

El titular de Defensa germano concretó así los primeros resultados de la iniciativa ‘Deep Strike’ o ‘Ataque profundo’, de la que informaron el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, el pasado mes de mayo, durante una visita del jefe de Estado de Ucrania a Berlín.

Dicha iniciativa constituye un nuevo empuje al «apoyo a la adquisición de drones de largo alcance con la industria de defensa de Ucrania», subrayó Pistorius en Londres, donde copresidió la reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, también conocido como Formato Ramstein, junto a su homólogo británico, John Healey.

Pistorius también precisó que «los primeros lanzadores» de los dos nuevos sistemas Patriot completos que Alemania prometió a Kiev en agosto ya están en suelo ucraniano.

«Alemania está en proceso de entregar dos sistemas Patriot completos a Ucrania. Los primeros lanzadores ya han sido transferidos a Ucrania», afirmó el titular de Defensa alemán al aludir a una ayuda con unos sistemas facilitada por el acuerdo entre Berlín y Washington.

Según dicho acuerdo, Alemania entrega a Ucrania esos Patriot a cambio de recibir un reemplazo de Estados Unidos.

«Junto con nuestros aliados estadounidenses, estamos haciendo posible una rápida sustitución de los sistemas Patriot», apuntó Pistorius.

Además, el ministro de Defensa alemán señaló que su país continúa con sus «entregas de sistemas de armas, repuestos y municiones» a Ucrania para, «ampliar las capacidades de Ucrania para debilitar la maquinaria bélica de Rusia en el interior del país, proporcionando una defensa eficaz».

La reunión de hoy fue la número 30 del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, formato que reúne a 57 participantes, entre países y entidades como la Unión Europea o la OTAN. EFE

smm/rz/rcf

(foto) (video)