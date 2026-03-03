Alerta de calor en Panamá, con una sensación térmica de hasta 42 grados Celsius

2 minutos

Ciudad de Panamá, 3 mar (EFE).- Panamá se encuentra bajo alertas de calor y de índices de radiación ultravioleta (UV-B) elevados, con temperaturas máximas de hasta 37 grados Celsius y una sensación térmica que puede llegar a los 42 grados, de acuerdo con un aviso de vigilancia vigente hasta el próximo viernes.

La persistencia de condiciones atmosféricas favorecen un período seco y cálido con temperaturas máximas «significativamente elevadas en gran parte del país», indica la alerta emitida por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

La combinación de estas temperaturas con altos porcentajes de humedad aumenta la sensación térmica, tanto en horas del día, como en horas de la noche, esto último de forma ocasional, agrega el aviso de vigilancia.

El ente pronosticador apunta que durante el día las temperaturas oscilarán entre los 31 y los 37 grados Celsius, con una humedad relativa del aire variando entre 65 % y 82 %, lo que generará una sensación térmica de entre 34 y 42 grados.

La sensación térmica es la percepción de frío o calor que tiene una persona según una combinación de parámetros meteorológicos.

«Durante el día, las condiciones podrían alcanzar categorías desde ‘precaución extrema’ hasta ‘peligro’, lo que incrementa la posibilidad de insolación, calambres, agotamiento y golpe de calor ante la exposición prolongada al sol o realización de actividad física intensa», añade el IMHPA.

En cuanto a los índices de radiación UV-B, el aviso de vigilancia, que en este caso estará vigente hasta el próximo jueves, señala que los cielos con escasa nubosidad favorecen el incremento de la radiación directa incidente sobre el país, por lo que se recomienda a las personas evitar la exposición al sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde.

Panamá, que es un país de clima predominante tropical y con una temperatura media que generalmente varía entre los 24 y los 32 grados Celsius, se encuentra en plena temporada seca (verano), que comienza en diciembre y generalmente se prolonga hasta abril, comenzando en mayo la lluviosa. EFE

