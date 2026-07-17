Alerta de tsunami en las costas del sur de México y Guatemala tras fuerte terremoto

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Ciudad de México, 17 jul (EFE).- Un fuerte terremoto de magnitud 7,4 activó este viernes una alerta de tsunami para las costas del sur de México y Guatemala, según indicó el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina (CAT-SEMAR).

El boletín oficial señala que la zona de mayor afectación es el litoral de Chiapas y Oaxaca, estados del sur de México, donde se esperan variaciones del nivel del mar de hasta 105 centímetros sobre la marea.

El terremoto, de magnitud 7,4 en la escala Richter, se registró este viernes en el sur de México, con epicentro en la Ciudad Hidalgo (estado de Chiapas), cerca de la frontera con Guatemala, sin que por el momento las autoridades hayan informado de víctimas mortales o daños graves. EFE

afs/rf