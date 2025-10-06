The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Alerta en EE.UU. ante la ausencia de controladores aéreos por el cierre de Gobierno

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Washington, 6 oct (EFE).- El cierre de Gobierno de Estados Unidos comienza a provocar la ausencia de controladores en algunos aeropuertos del país, un hecho que, si se prolonga, podría provocar interrupciones de vuelos, advirtió este lunes el secretario de Transportes, Sean Duffy.

Durante una conferencia de prensa en el aeropuerto de Newark (Nueva Jersey), que da cobertura a Nueva York, Duffy dijo que se ha registrado un «aumento de llamadas» de controladores que no acuden a sus puestos de trabajo alegando motivos de «enfermedad».

Durante el cierre del Gobierno, del que se cumplen seis días este lunes, los empleados federales, incluidos los controladores aéreos, trabajan sin cobrar.

De acuerdo con el secretario, el primer efecto inmediato que podría suceder es una disminución de la cantidad de vuelos que operan a diario en Estados Unidos.

Además, el próximo domingo, si el cierre se prolonga, un programa de subsidios a viajes locales a zonas rurales de distintas partes del país, como Alaska, se quedará sin fondos, agregó Duffy.

Durante el último cierre de Gobierno de Estados Unidos en 2019, los retrasos generalizados en los aeropuertos del país presionaron al Congreso y a Trump, en su primer mandato, a cerrar un acuerdo con los demócratas para reabrir la Administración tras 35 días de parón.

El Senado debe retomar sesiones este lunes para buscar un acuerdo que permita financiar el Gobierno. Los demócratas exigen aumentar partidas para sanidad, pero los republicanos los acusan, sin pruebas, de querer dar beneficios sanitarios a los migrantes irregulares. EFE

dte/er/cpy

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
11 Me gusta
55 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR