Alerta máxima y cierre temporal de un aeropuerto por el temporal en el norte de Marruecos

Rabat, 29 ene (EFE).- Las intensas lluvias registradas en el norte de Marruecos llevaron a las autoridades marroquíes a declarar el estado de alerta máxima en la provincia de Larache, así como a evacuar a decenas de familias y cerrar temporalmente el aeropuerto de Tetuán.

Las autoridades provinciales de Larache elevaron el nivel de alerta máxima en la localidad de Alcazarquivir, debido al aumento del caudal del río Loukkos a causa de las lluvias excepcionales que superaron los 600 milímetros acumulados, según informaron este jueves las autoridades locales de la provincia de Larache.

Las mismas fuentes añadieron que las intensas lluvias llevaron a que el embalse de la provincia, Oued El Makhazine, alcance el 100 % de su capacidad.

Y apuntaron que el dispositivo de vigilancia sigue de cerca la situación sobre el terreno con visitas a los puntos sensibles, movilización de los diferentes actores involucrados y la construcción de diques preventivos temporales para proteger los barrios residenciales del aumento del caudal del río Loukkos.

Entre otras medidas figura el desagüe de aguas pluviales, la limpieza del alcantarillado y el despliegue de la maquinaria de Protección Civil.

Y como parte de la gestión de la presa de Oued El Makhazine, se están realizando descargas de agua limitadas y controladas de forma preventiva, con supervisión en el terreno para reducir los riesgos de inundación y permitir la recepción de aportes adicionales.

Por su parte, el Ministerio de Transporte marroquí decidió a partir de este jueves el cierre temporal del aeropuerto de Tetuán como medida preventiva ante las fuertes precipitaciones registradas en las últimas horas en la zona.

«Esta decisión se adopta tras constatarse datos técnicos que requieren la aplicación inmediata de medidas de precaución, en estricto cumplimiento de las normas nacionales e internacionales vigentes en materia de seguridad de la navegación aérea, y con el objetivo de garantizar los más altos niveles de protección y seguridad», se lee en la nota.

La Dirección General de Meteorología activó este jueves nuevas alertas de nivel rojo y naranja de intensas lluvias, con acumulaciones de hasta 120 milímetros en la norteña provincia de Chauen, Tánger, Taza, Tetuán, Kenitra y Taunat, entre otras, y de ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 85 kilómetros por hora en Tetuán, Asila, Chauen, Taza, Taurirt, Alhucemas y Uchda, entre otras. EFE

