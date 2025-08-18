Alerta roja en Bombay por lluvias que paralizan la ciudad y amenazan con inundar Delhi

Nueva Delhi, 18 ago (EFE).- Lluvias torrenciales han paralizado este lunes la capital financiera de la India, Bombay, obligando al cierre de escuelas y colegios, mientras en Nueva Delhi las autoridades se preparan para la inminente crecida del río Yamuna por encima del nivel de peligro, en una jornada de caos generalizado por la intensificación del monzón.

La Oficina Meteorológica de la India (IMD) emitió una alerta roja para Bombay, donde las fuertes precipitaciones han provocado inundaciones en varios puntos de la ciudad.

La Corporación Municipal de Bombay declaró festivo para todos los centros educativos que operaban en el turno de tarde y aconsejó a los ciudadanos «evitar salir de casa a menos que sea absolutamente necesario», mientras que algunas aerolíneas, como Indigo, también han emitido avisos a los pasajeros ante posibles retrasos.

En Nueva Delhi, la Comisión Central del Agua advirtió que el río Yamuna, que atraviesa la ciudad, superará el nivel de peligro de 205,33 metros en las próximas horas, esperando que alcance los 206 metros mañana martes.

Como medida de precaución, las autoridades han abierto por primera vez en la temporada las compuertas de la presa de Hathinikund para liberar agua, lo que aumentará el caudal a su paso por la capital.

En la región de Jammu y Cachemira, en el norte del país, el gobierno ha ordenado el cierre de todas las instituciones educativas, tras cuatro días de lluvias torrenciales y reventones nubosos que han dejado un saldo de más de 60 muertos y un centenar de heridos.

En el estado norteño de Himachal Pradesh, las lluvias han provocado múltiples deslizamientos de tierra e inundaciones que mantienen bloqueadas más de 350 carreteras en toda la región.

También se ha emitido una alerta roja por lluvias «extremadamente fuertes» para 10 distritos costeros del estado suroriental estado de Andhra Pradesh. En el estado sureño de Kerala, dos distritos están en alerta naranja y siete en amarilla, mientras que en Jharkhand, en el este, se ha activado la alerta amarilla para 11 distritos. EFE

