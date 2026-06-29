Alerta roja en Rumanía por temperaturas de hasta 41 grados

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Bucarest, 29 jun (EFE).- Casi toda Rumanía se encuentra bajo alerta roja por calor desde este lunes por la previsión de que las temperaturas máximas lleguen a entre 35 y 41 grados, un grado por debajo del máximo de junio, registrado en 1938.

El calor será especialmente extremo en el oeste, centro y norte del país y el estrés térmico se verá acentuado por una elevada humedad en el ambiente.

Durante la noche se esperan temperaturas de entre 17 y 25 grados.

La temperatura máxima jamás medida en Rumanía fueron los 44,5 registrados en agosto de 1951.

A partir del martes aumentará la inestabilidad atmosférica, especialmente en las zonas montañosas, con lluvias torrenciales, vientos fuertes y tormentas, mientras que el miércoles la alerta por calor baja a nivel naranja en gran parte del país.

El Ministerio de Sanidad ha emitido varias recomendaciones, como beber abundante agua, incluso sin esperar a tener sed, evitar la exposición al sol entre las 11.00 y las 18.00 y cuidar de los más vulnerables, como niños, ancianos o personas con discapacidades. EFE

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