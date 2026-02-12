Alerta sanitaria por la distribución de 12 toneladas de naranjas contaminadas en Rumanía

1 minuto

Bucarest, 12 feb (EFE).- La Policía rumana ha lanzado una investigación tras descubrirse que 12 toneladas de naranjas procedentes de Egipto y con un elevado contenido en pesticidas han sido puestas a la venta en una cadena de hipermercados.

La fruta fue etiquetada como procedente de Grecia cuando en verdad su origen era Egipto, ha informado la Policía en una nota en la que advierte de que el producto tiene un «alto contenido en pesticidas, muy por encima del límite máximo permitido por las normas legales».

Aparte del falso etiquetado, se está investigando si los ingresos obtenidos por su venta han quedado fuera de los registros contables de la empresa distribuidora de la fruta.

La Policía ha indicado que se ha incautado de parte de la fruta, pero no hay información de cuántas naranjas han sido ya adquiridas por los consumidores.

Los agentes ha ejecutado redadas en Bucarest y otras dos comarcas, y un total de doce personas han sido llevadas a declarar ante el juez en relación con este caso.EFE

asp-as/jgb