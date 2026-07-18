Alertan de fuertes ráfagas de vientos en todo el territorio de Paraguay

Compartir

1 minuto

Asunción, 18 jul (EFE).- La Dirección de Meteorología e Hidrología de Paraguay (DMH) alertó este sábado de la presencia de fuertes vientos en todo el territorio del país, con especial énfasis en la región occidental, donde se ubica el chaco paraguayo y se esperan ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora durante esta jornada.

En un comunicado, la DMH indicó que en esta región occidental, que comprende el 60 % del territorio paraguayo aunque está escasamente poblada, los vientos podrían presentar «valores superiores» a los 90 kilómetros por hora de forma puntual.

Asimismo, el ente señaló que en la región oriental de Paraguay, la más poblada del país y que integra 14 de sus 17 departamentos, se registrarán este sábado vientos superiores a los 60 kilómetros por hora, un fenómeno que calificó de intensidad «moderada a fuerte».

Los vientos, informó la DMH en otro comunicado, estarán acompañados de un tiempo caluroso con baja probabilidad de lluvias.

Así, las temperaturas mínimas oscilarán entre los 23 y 27 grados y las máximas entre los 32 y los 36 grados en todo el país este sábado. EFE

rgc/gpv