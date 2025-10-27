Alertan de mal tiempo en Nicaragua y piden precaución a pescadores por efectos de Melissa

San José, 27 oct (EFE).- El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter) recomendó este lunes a las embarcaciones que faenan en el mar Caribe tener precaución por los efectos del huracán Melissa, cuya influencia indirecta junto a sistemas de baja presión está provocando unas lluvias en el país que se mantendrán por los próximos días.

«Pedimos precaución a las embarcaciones que están faenando en estas fechas (en el mar Caribe), sobre todo de lunes a miércoles que tendremos los efectos de este sistema (huracán Melissa)», dijo a medios oficiales en Managua el responsable de la Dirección de Cambio Climático del Ineter, Manuel Prado.

El huracán Melissa alcanzó la categoría 5, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

Se encuentra unos 230 kilómetros al suroeste de Jamaica, donde se espera que golpee entre la noche de este lunes y el martes «como un huracán de gran potencia».

En Nicaragua, según el Ineter, se mantendrán las lluvias durante los próximos días producto de bajas presiones y por los efectos indirectos del huracán Melissa.

«Tendremos bastante humedad desde el océano Pacífico y por ende lluvias por la tarde y noche como ha venido siendo frecuente en los días pasados», y «mal tiempo» en el litoral Caribe, principalmente en la parte este de su plataforma marítima, indicó Prado.

Melissa alcanzaría a Cuba el martes, al sur de Bahamas el miércoles y causaría lluvias en Haití y en la República Dominicana, donde un millón de usuarios quedaron sin agua. EFE

