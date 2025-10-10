Alertan de olas de hasta tres metros tras el terremoto de 7,4 en el sur de Filipinas

Manila, 10 oct (EFE).- El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico alertó este viernes del posible impacto en costas del sur de Filipinas de olas de entre uno y tres metros con el aviso de tsunami activado por un terremoto de magnitud 7,4 en la isla de Mindanao.

El organismo, con sede en Honolulu, indicó también la posibilidad de que se generen olas de entre 0,3 y un metro en algunas costas de Indonesia y Palau.

«La situación real en la costa puede variar con respecto al pronóstico ante la incertidumbre y debido a las características locales», apunta el centro, que advierte sobre olas peligrosas a hasta 300 kilómetros del epicentro.

La alerta de tsunami fue activada a raíz del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este viernes la isla de Mindanao, en la región meridional de Filipinas.

El temblor se produjo a 58 kilómetros de profundidad bajo el lecho marino y a 20 kilómetros al este de la población de Santiago, alrededor de las 9:40 hora local (1:40 GMT), según indica el servicio geológico de Estados Unidos, que registra la actividad sísmica en todo el mundo.

La agencia sismológica de Filipinas (Phivolcs) alertó sobre la posibilidad de tsunami y pidió las «evacuaciones inmediatas» de varias provincias, entre ellas las islas Danagat y Davao Oriental.

Este movimiento telúrico se produce unos diez días después de que otro sismo de magnitud 6,9 golpeara la noche del 30 de septiembre la Isla de Cebú, en la región central de Filipinas, dejando 74 fallecidos.

Filipinas se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7.000 terremotos, la mayoría moderados. EFE

