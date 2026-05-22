Alertan del retroceso en derechos humanos de migrantes y en las cárceles de Costa Rica

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San José, 22 may (EFE).- El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) alertó este viernes en un informe sobre los riesgos de regresión en materia de derechos humanos en Costa Rica, así como un reforzamiento de medidas que priorizan la restricción sobre la dignidad humana en personas migrantes y cárceles, lo que podría derivar en malos tratos.

En su informe anual, el MNPT advirtió acerca de la crisis en la gestión migratoria en la cual se documentó una «privación de libertad de facto para las personas deportadas» desde los Estados Unidos en 2025 y que fueron alojadas en el Centro de Atención Temporal de Migrantes (CATEM), lo que prolongó un «encadenamiento internacional de vulneraciones» y afectaciones psicosociales.

En 2025 Costa Rica recibió a doscientos migrantes de diversas nacionalidades deportados por Estados Unidos, ante lo que organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que se vulneraron derechos de estas personas.

Otro punto señalado por el MNPT en su informe es la severidad de las restricciones en el circuito de alta contención del sistema carcelario del país, tales como la suspensión total de la educación y actividades laborales, la afectación al vínculo familiar y restricciones alimentarias de los reclusos.

Según el informe, esto denota un riesgo de que las cárceles «se conformen como un entorno torturante, lo cual roza los estándares internacionales de protección de derechos humanos».

Lo anterior hace que estas cárceles «pasen a ser un mero lugar para contener personas, sin que haya esfuerzos por promover la resocialización, lo que afecta la probabilidad de reincidencia», puntualiza el documento.

Datos destacados por la MNPT, indican que a febrero de 2026, hay un «panorama crítico» en el sistema carcelario de Costa Rica con 19.453 personas privadas de libertad, con lo cual la sobrepoblación alcanzó el 46,4 %, con un centro penitenciario que alcanzan hasta un 134 %.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, ha manifestado que impulsará una reforma «profunda» del Estado para construir una «nueva Costa Rica» y que un ítem importante para lograr este cambio será aplicar «mano dura» contra el crimen organizado.

Para enfrentar la delincuencia, la mandataria prometió que inaugurará una «mega cárcel» llamada Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), que tiene una avance de un 36 % en su construcción y que tendrá una capacidad para 5.100 presos.

Está cárcel que costará unos 35 millones de dólares está inspirada en el modelo salvadoreño de Nayib Bukele a quien Fernández considera un referente en materia de seguridad.

El proyecto se desarrolla en momentos en que Costa Rica enfrenta cifras históricas de homicidios con alrededor de novecientos cada año, de los cuales un 70 % las autoridades los atribuyen al narcotráfico. EFE

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