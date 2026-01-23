Alertan robo de fármacos contra la obesidad en Paraguay para comercio ilegal en frontera

2 minutos

Asunción, 23 ene (EFE).- La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria de Paraguay (Dinavisa) alertó este viernes sobre el robo en farmacias locales de medicamentos inyectables contra la obesidad y la diabetes, que presumen que luego son comercializados de manera «ilegal» en las fronteras con Brasil y Argentina.

El director general de Vigilancia de Medicamentos de la Dinavisa, Óscar Allende, se refirió en la radio ABC Cardinal a los «robos en cantidades grandes» de ampollas de tirzepatida, un medicamento usado para tratar la diabetes tipo 2 o la «obesidad patológica», registrados las últimas semanas en farmacias de los departamentos de Canindeyú (noreste) y Alto Paraná (este), fronterizos con Brasil.

El funcionario explicó que la Dinavisa registra «cinco laboratorios habilitados que tienen la capacidad de fabricar y comercializar estos medicamentos» a nivel nacional y que ninguna de esas empresas ha solicitado «autorización de exportación».

«No tuvimos ninguna solicitud de exportación de productos, ni a Brasil, ni a Argentina», advirtió Allende.

En ese sentido, refirió que si eventualmente se encuentran estas ampollas en Argentina o Brasil éstas no han pasado por «ningún proceso de exportación» en Paraguay, lo que hace suponer, según dijo, «una comercialización ilegal en la frontera».

«Puede ser que a través del mecanismo que hoy en día está sucediendo, que son robos en grandes cantidades en farmacias, que se genera ese tráfico ilegal hacia otros mercados», advirtió.

Allende además denunció que han detectado medicamentos etiquetados «con marcas que no existen» y no están registrados en la Dinavisa, que después buscan distribuirse en el «mercado informal».

Igualmente, alertó que las ampollas de tirzepatida y semaglutida, también usadas para tratar la diabetes y la pérdida de peso, son productos a los que se accede con una receta médica y que si no son conservados y transportados con una refrigeración ideal «pierden totalmente la calidad» y pueden causar efectos adversos en los pacientes.

Dos hombres asaltaron el jueves una farmacia en la ciudad de Minga Guazú (Alto Paraná) y robaron unas 50 cajas de medicamentos utilizados para el tratamiento de la obesidad y la diabetes, informó el diario Última Hora.

Los días 12 y 20 de enero se registraron otros dos robos de cientos de cajas de tirzepatida en farmacias de Ciudad del Este (Alto Paraná).

Otro robo de aproximadamente 397 cajas de medicamentos inyectables ocurrió el pasado 8 de enero en la ciudad de Salto del Guairá (Canindeyú). EFE

nva/jrh