Alex Baena afirma que España quería clasificar más que mostrar un buen estilo de juego

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Guadalajara (México), 26 jun (EFE).- El centrocampista español, Alex Baena, dijo este viernes que la selección no pudo desplegar su estilo de juego contra Uruguay debido a que la meta era clasificar a los dieciseisavos del Mundial.

“Jugamos un partido muy bueno. Hoy no era el mejor partido para lucir ese juego, ha sido un partido muy duro que no se podía sacar a relucir ese juego combinativo que tenemos, pero orgullosísimo de todo el trabajo que hemos hecho”, dijo a medios de comunicación en la zona mixta tras el triunfo ante Uruguay en la ciudad mexicana de Guadalajara.

El jugador del Atlético de Madrid anotó el único gol que le dio la victoria a La Roja sobre Uruguay y le valió la clasificación a dieciseisavos de final.

Con un error del portero uruguayo, el conjunto de Luis de la Fuente sacó la victoria ante un Uruguay que no dejó de buscar la pelota.

“Normal, ya lo sabíamos, pero cuando te estás jugando la eliminación de un mundial, es normal que vayan con esa intensidad, pero dentro de la legalidad y el respeto lo han hecho muy bien y nosotros preveíamos ese partido y hemos competido muy bien”, declaró.

Recordó que España es el actual campeón de Europa y está hecho “para llegar hasta el final”.

Baena afirmó que el gol estuvo dedicado a María Camaño, la niña de 13 años aficionada a la selección que murió el año pasado y con la que el jugador tenía una relación cercana.

“Creo que el destino me tenía preparado algo muy bonito con ella, creo que ella me ha ayudado desde donde esté a que ese balón entrase y feliz porque sé que desde arriba estará con una sonrisa como siempre y le he podido dedicar al gol, por eso estoy muy orgulloso del gol de hoy”, aseguró. EFE

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