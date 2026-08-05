Alex Michelsen elimina a Francisco Cerúndolo, cuarta baja argentina del día en Canadá

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Washington, 5 ago (EFE).- El argentino Francisco Cerúndolo quedó eliminado este miércoles del Masters 1.000 de Canadá ante el estadounidense Alex Michelsen, convirtiéndose en el cuarto tenista de ese país en despedirse del torneo en la jornada.

Michelsen, 42 del mundo, derrotó a Cerúndolo (n.23) por 6-3 y 6-4 en 1 hora y 28 minutos. Michelsen se enfrentará en tercera ronda la ganador del duelo entre el español Daniel Mérida y el francés Ugo Humbert.

Cerúndolo era el último de los seis argentinos que este miércoles tenían eliminatorias de segunda ronda en Montreal. De esos seis, solo Mariano Navone y Thiago Agustín Tirante lograron pasar a tercera ronda.

Cayeron eliminados Cerúndolo, su hermano Juan Manuel, Sebastián Báez y Tomás Martín Etcheverry.

No fue una buena jornada para los tenistas latinoamericanos en Montreal, donde también dijeron adiós el chileno Alejandro Tabilo, el peruano Ignacio Buse y el colombiano Nicolás Mejía.

Por lo contrario, el brasileño João Fonseca (n.27) se deshizo del griego Stefanos Tsitsipas (n.53) y se medirá en tercera ronda al noruego Casper Ruud (n.14), verdugo de Juan Manuel Cerúndolo. EFE

at/gbf